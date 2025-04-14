Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe, 29'da Radakovic'in Mert'e basit temasında devam kararı doğru. Ancak 50'de Mert- Charisis mücadelesinde Charisis sol dizi ile Mert'i bozuyor, elleri, kolları da masum değil... Sahada penaltı verilmeliydi. Çünkü Charisis topla değil takibiyle oynuyor. 31'de Sivasspor lehine verdiği frikikte Fenerbahçe barajı çok yakındı. 85'de Radokovic'in En-Nesyri'ye faulünde; 'Bariz Gol Şansı' sebebiyle direk kırmızı kart ile ihracı doğru. Bu kararını VAR'a bırakmadan sahada kendisi verdiği için Yasin Kol'u kutlarım.

GÜRCAN BİLGİÇ - YARIŞ SÜRÜYOR Yine öne geçtiği, rahatça bitirebileceği bir maçı, teknik direktörünün ön görüşü ve inatçı bakış açısına teslim olarak kazanmayı başardı Fenerbahçe.

Tailsca'yı ön tarafa daha yakın değerlendirirsek, 4-4-2 ile çıktı sahaya. Tehdit etmesi gereken takımın, Maximin'in bire birleri veya Tadic'in ortaları dışında hücum planı yoktu. Sivasspor'un daha akıllı ve çalışılmış pozisyonlarının karşısına Livakovic kurtarışları ile dikilirken, devre arasının görkemli transferi Talisca, müthiş bir frikik ile beklenen golü getirdi.

Bir çok kararın tartışmaya açık olduğu, verimsiz ve bıçak sırtında oynanan bir maçtı. Mourinho'ya "işleri nasıl düzeltemezsin, nasıl daha kötü hale sokarsın" diye sorsak, bu oyunu seyirci gibi seyretmesi örnek olarak gösterilebilir. Fred ve Szymanski'nin üç ciğerle oynamak zorunda olduğu, topun rakibe bırakıldığı anlarda da aksiyonların önüne geçilemediği görüntü vardı.