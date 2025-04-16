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Inter - Bayern Münih | CANLI

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük turnuvası Şmapiyonlar Ligi'nde son iki yarı finalist belli oluyor. Inter ile Bayern Münih kozlarını İtalya'da paylaşıyor. İlk maçı Almanya'da 2-1 kazanan Milano temsilcisi, avantajını kullanarak son 4 takım arasına kalmak, Bayvera temsilcisi ise iki farklı galibiyet lde ederek taraftarlarını sevindirmek amacında. Inter - Bayern Münih maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 21:57 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 21:57
Inter - Bayern Münih | CANLI

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Inter ile Bayern Münih, Milano'da karşı karşıya geliyor.

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Inter - Bayern Münih maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Bayern Münihli futbolcula mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı (REUTERS)Bayern Münihli futbolcula mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı (REUTERS)

KRİTİK GALİBİYET ALDI

Geçen hafta Almanya'da oynanan mücadelede dakikalar 38'i gösterirken Lautaro Martinez ile öne geçen Inter'e karşılık 85'te Thomas Müller cevap verdi. Ancak 88'de Davide Frattesi skrou 2-1'e getirdi ve takımına büyük bir avantaj sağladı.

Lautaro Martinez (İHA)Lautaro Martinez (İHA)

İLK 11'LER

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, 🇹🇷Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

Bayern Münih: Urbig, Laimer, Dier, Kim, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane; Kane.

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