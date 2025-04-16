Bayern Münihli futbolcula mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı (REUTERS)

KRİTİK GALİBİYET ALDI

Geçen hafta Almanya'da oynanan mücadelede dakikalar 38'i gösterirken Lautaro Martinez ile öne geçen Inter'e karşılık 85'te Thomas Müller cevap verdi. Ancak 88'de Davide Frattesi skrou 2-1'e getirdi ve takımına büyük bir avantaj sağladı.