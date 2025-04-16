Inter ile Bayern Münih, Milano'da karşı karşıya geliyor.
Inter ile Bayern Münih, Milano'da karşı karşıya geliyor.
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Inter - Bayern Münih maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
KRİTİK GALİBİYET ALDI
Geçen hafta Almanya'da oynanan mücadelede dakikalar 38'i gösterirken Lautaro Martinez ile öne geçen Inter'e karşılık 85'te Thomas Müller cevap verdi. Ancak 88'de Davide Frattesi skrou 2-1'e getirdi ve takımına büyük bir avantaj sağladı.
İLK 11'LER
Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, 🇹🇷Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.
Bayern Münih: Urbig, Laimer, Dier, Kim, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane; Kane.