Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı takmak istiyor.
Bir yandan bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını da yapıyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı takmak istiyor.
Bir yandan bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını da yapıyor.
ICARDI DÜŞÜNCESİ
Sezon başında Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlayan Galatasaray, Nijeryalı golcünün bonservisini alabilmek için tüm şartları zorluyor.
Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenirken Galatasaray, dünyaca ünlü diğer golcüsü Mauro Icardi'nin de durumunu yakından takip ediyor.
"İLK BOMBA ICARDI"
Çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Mauro Icardi için yöneticilerin "İlk bomba transferimiz olacak" yorumlarında bulunduğu ortaya çıktı.
Topla çalışmalara başlayan Icardi, Galatasaray'ın hazırlık kampına yetişecek.
OSIMHEN GİDERSE O
Yöneticiler, Osimhen'in gitmesi durumunda onun yokluğunu en kolay unutturacak kişinin Mauro Icardi olduğunu düşünüyor.
Icardi, Galatasaray kariyerinde 87 maçta görev aldı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 61 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi.
OSIMHEN GELİŞMESİ
Galatasaray'da Napoli'den kiralanan ve attığı gollerle birlikte aidiyetiyle de sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Victor Osimhen konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
Samsunspor maçı sonrası, "Ne olursa olsun, Galatasaray sonsuza kadar kalbimde kalacak." diyen Nijeryalı golcünün hiçbir kulübe "Evet" demediği ve tek konsantrasyonun Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak olduğu belirtildi.
ODAĞI ŞAMPİYONLUK
"Şampiyonluk benim kişisel meselem" ifadelerini kullanan Nijeryalı forvetin bu nedenle Galatasaray ile yaşayacağı şampiyonluğa odaklandığı öğrenildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Galatasaray'da Osimhen konusunda kaygı duyulmadığı ve golcü futbolcunun kararına saygı duyulacağı vurgulandı. Özellikle Galatasaray'ın ligde mutlu sona ulaşıp şampiyon olması durumunda Osimhen'in Şampiyonlar Ligi faktörüyle takımda kalabileceği öğrenildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da yönetim, Osimhen'in transferine kaynak yaratmak için de çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Osimhen için; Juventus, Barcelona, Liverpool, Manchester United, Chelsea ve Arsenal gibi dev takımlar gündeme gelmişti.
MUSLERA'NIN 25 ŞİFRESİ
Galatasaray'a imza attığında 25 yaşında olan Fernando Muslera, Türkiye kariyerine 25 numaralı formayla başlamıştı. Kendisine uğurlu geldiğine inandığı 25 numarayla 2 şampiyonluk yaşayan Muslera, 2014-15 sezonu başında 1 numaraya terfi etti ve bir daha o formayı sırtından çıkarmadı.
Son sezonunu yaşayan Uruguaylı eldiven, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuyla kariyerini bitirmek istiyor.
DİĞER AYRINTI BAŞAKŞEHİR
25 rakamı dışında bir diğer ayrıntı ise Başakşehir… Muslera, sarı-kırmızılı takımın resmi maçlarda kalesini ilk kez o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye olan Başakşehir'e karşı korumuştu. Galatasaray'ın son hafta rakibi Başakşehir olacak.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
38 yaşındaki Muslera, 437 Süper Lig maçı ile efsane Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı. 7 şampiyonluk gören Güney Amerikalı 1 numaranın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
ALISSON RAFA KALKTI
Galatasaray, 14 yıllık Fernando Muslera birlikteliği sonrasında kaleyi emanet edecek isim için hazırlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri Liverpool'un kalesini koruyan Alisson Becker'di. Sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı yıldızın menajerinden aldığı 25 milyon euro'luk yıllık ücret talebinin ardından bu transferi rafa kaldırdı.
Yönetim, Alisson Becker'in yüksek yıllık ücret isteği sonrası bu isimden vazgeçerken 2 farklı yabancı kaleci için de temaslar sürüyor.
BERKE ÖZER LİSTEDE
Öte yandan Eyüpspor file bekçisi Berke Özer de yerli alternatifler arasındaki yerini koruyor.
Galatasaray, Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda kaleci transferi için önemli bir bütçe ayırmayı planlıyor.
KÖHN'E TALİP ÇIKTI
Galatasaray'ın Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn'e talip çıktı. Bu sezon Almanya ligi Bundesliga'da 22 maçta forma giyen defans oyuncusu, İtalyan ekibi Udinese'nin radarına girdi.
İtalyan basınından Europa Calcio'da yer alan haberde Köhn'ü Alman teknik direktör Kosta Runjaic'in istediği belirtildi.
SACHA BOEY PLANI
Son günlerde Fransız ve Alman basınında Bayern Münih'te forma giyen Sacha Boey'un Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Sarı kırmızılı yönetimin yıldız isimle ilgili planı ortaya çıktı.
Okan Buruk ve yönetimin şu anda takımdaki sağ bekler Frankowski ve Jelert'ten dolayı bu bölgeye bir takviye yapmayı düşünmediği öğrenildi.
KİRALAMA DÜŞÜNCESİ OLABİLİR
Teknik heyet ve yönetimin ancak bu isimlerden birinin ayrılması halinde Fransız sağ beki kiralama düşüncesinin olabileceği ifade edildi.
24 yaşındaki Sacha Bey Bayern'deki performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Bayern Münih formasıyla 13 maça çıkabilen Boey gol sevinci yaşayamazken 2 asist kaydetti.
30+5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Alman ekibiyle 2028 yılına kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcuya güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor.
Bilindiği gibi Boey geçen sezonun devre arasında 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu.
YENİ ROTA XHAKA!
Yeni sezon için İlkay Gündoğan'a yönelen Galatasaray, oyuncu Manchester City ile kontrat yenileyince rotasını Granit Xhaka'ya çevirdi.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Granit Xhaka'nın, sarı-kırmızılı takımın maçlarını yakından takip ettiği ve şampiyonluğa göre kararını vereceği öğrenildi.
DEVLER LİGİ İSTEĞİ
İsviçreli maestro için kritik nokta, Şampiyonlar Ligi vizesi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu bekleyen Xhaka, sezon sonuna kadar iletişimde olmaya devam edecek.
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki futbolcunun kulübü Bayer Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.