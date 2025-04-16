PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan 2 flaş transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılar sezon sonunda şampiyon olması halinde, Şampiyonlar Ligi faktörüyle iki yıldıza imza attırmanın peşinde. İşte o isimler ve Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 09:38 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 09:38
Galatasaray’dan 2 flaş transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı takmak istiyor.

Bir yandan bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını da yapıyor.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

ICARDI DÜŞÜNCESİ

Sezon başında Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlayan Galatasaray, Nijeryalı golcünün bonservisini alabilmek için tüm şartları zorluyor.

Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenirken Galatasaray, dünyaca ünlü diğer golcüsü Mauro Icardi'nin de durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

"İLK BOMBA ICARDI"

Çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Mauro Icardi için yöneticilerin "İlk bomba transferimiz olacak" yorumlarında bulunduğu ortaya çıktı.

Topla çalışmalara başlayan Icardi, Galatasaray'ın hazırlık kampına yetişecek.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

OSIMHEN GİDERSE O

Yöneticiler, Osimhen'in gitmesi durumunda onun yokluğunu en kolay unutturacak kişinin Mauro Icardi olduğunu düşünüyor.

Icardi, Galatasaray kariyerinde 87 maçta görev aldı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 61 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

OSIMHEN GELİŞMESİ

Galatasaray'da Napoli'den kiralanan ve attığı gollerle birlikte aidiyetiyle de sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Victor Osimhen konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Samsunspor maçı sonrası, "Ne olursa olsun, Galatasaray sonsuza kadar kalbimde kalacak." diyen Nijeryalı golcünün hiçbir kulübe "Evet" demediği ve tek konsantrasyonun Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak olduğu belirtildi.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

ODAĞI ŞAMPİYONLUK

"Şampiyonluk benim kişisel meselem" ifadelerini kullanan Nijeryalı forvetin bu nedenle Galatasaray ile yaşayacağı şampiyonluğa odaklandığı öğrenildi.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Galatasaray'da Osimhen konusunda kaygı duyulmadığı ve golcü futbolcunun kararına saygı duyulacağı vurgulandı. Özellikle Galatasaray'ın ligde mutlu sona ulaşıp şampiyon olması durumunda Osimhen'in Şampiyonlar Ligi faktörüyle takımda kalabileceği öğrenildi.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da yönetim, Osimhen'in transferine kaynak yaratmak için de çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Osimhen için; Juventus, Barcelona, Liverpool, Manchester United, Chelsea ve Arsenal gibi dev takımlar gündeme gelmişti.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

MUSLERA'NIN 25 ŞİFRESİ

Galatasaray'a imza attığında 25 yaşında olan Fernando Muslera, Türkiye kariyerine 25 numaralı formayla başlamıştı. Kendisine uğurlu geldiğine inandığı 25 numarayla 2 şampiyonluk yaşayan Muslera, 2014-15 sezonu başında 1 numaraya terfi etti ve bir daha o formayı sırtından çıkarmadı.

Son sezonunu yaşayan Uruguaylı eldiven, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuyla kariyerini bitirmek istiyor.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

DİĞER AYRINTI BAŞAKŞEHİR

25 rakamı dışında bir diğer ayrıntı ise Başakşehir… Muslera, sarı-kırmızılı takımın resmi maçlarda kalesini ilk kez o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye olan Başakşehir'e karşı korumuştu. Galatasaray'ın son hafta rakibi Başakşehir olacak.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

38 yaşındaki Muslera, 437 Süper Lig maçı ile efsane Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı. 7 şampiyonluk gören Güney Amerikalı 1 numaranın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

ALISSON RAFA KALKTI

Galatasaray, 14 yıllık Fernando Muslera birlikteliği sonrasında kaleyi emanet edecek isim için hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri Liverpool'un kalesini koruyan Alisson Becker'di. Sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı yıldızın menajerinden aldığı 25 milyon euro'luk yıllık ücret talebinin ardından bu transferi rafa kaldırdı.

Yönetim, Alisson Becker'in yüksek yıllık ücret isteği sonrası bu isimden vazgeçerken 2 farklı yabancı kaleci için de temaslar sürüyor.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

BERKE ÖZER LİSTEDE

Öte yandan Eyüpspor file bekçisi Berke Özer de yerli alternatifler arasındaki yerini koruyor.

Galatasaray, Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda kaleci transferi için önemli bir bütçe ayırmayı planlıyor.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

KÖHN'E TALİP ÇIKTI

Galatasaray'ın Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn'e talip çıktı. Bu sezon Almanya ligi Bundesliga'da 22 maçta forma giyen defans oyuncusu, İtalyan ekibi Udinese'nin radarına girdi.

İtalyan basınından Europa Calcio'da yer alan haberde Köhn'ü Alman teknik direktör Kosta Runjaic'in istediği belirtildi.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

SACHA BOEY PLANI

Son günlerde Fransız ve Alman basınında Bayern Münih'te forma giyen Sacha Boey'un Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Sarı kırmızılı yönetimin yıldız isimle ilgili planı ortaya çıktı.

Okan Buruk ve yönetimin şu anda takımdaki sağ bekler Frankowski ve Jelert'ten dolayı bu bölgeye bir takviye yapmayı düşünmediği öğrenildi.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

KİRALAMA DÜŞÜNCESİ OLABİLİR

Teknik heyet ve yönetimin ancak bu isimlerden birinin ayrılması halinde Fransız sağ beki kiralama düşüncesinin olabileceği ifade edildi.

24 yaşındaki Sacha Bey Bayern'deki performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Bayern Münih formasıyla 13 maça çıkabilen Boey gol sevinci yaşayamazken 2 asist kaydetti.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

30+5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Alman ekibiyle 2028 yılına kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcuya güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor.

Bilindiği gibi Boey geçen sezonun devre arasında 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

YENİ ROTA XHAKA!

Yeni sezon için İlkay Gündoğan'a yönelen Galatasaray, oyuncu Manchester City ile kontrat yenileyince rotasını Granit Xhaka'ya çevirdi.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Granit Xhaka'nın, sarı-kırmızılı takımın maçlarını yakından takip ettiği ve şampiyonluğa göre kararını vereceği öğrenildi.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

DEVLER LİGİ İSTEĞİ

İsviçreli maestro için kritik nokta, Şampiyonlar Ligi vizesi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu bekleyen Xhaka, sezon sonuna kadar iletişimde olmaya devam edecek.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki futbolcunun kulübü Bayer Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! 8 saatlik ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
Ünlü iş insanı İnan Kıraç’a Adli Tıp’ta sorulan sorular ortaya çıktı: Cevapları şoke etti!
Türk Telekom
Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu! Sağlık problemi neydi? Geçmişte söylediği sözler tekrar hatırlandı
Galatasaray’dan 2 flaş transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü
Güneş açtı zirai don tehlikesi bitmedi! Meteoroloji’den o illere uyarı: Kar yağışı devam edecek mi? 16 Nisan hava durumu
Kuruluş Osman
Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak?
Özel hastanede korkunç ’yumurtalık’ ticareti! Doktorun ifadesi ortaya çıktı! Klinik kapı duvar
Başkan Erdoğan Kabine sonrası müjdeyi verdi: 25 bin öğretmen atanacak
Önce partilediler sonra birbirlerine düştüler! Pavyonda delege avı iddiası | CHP Erzurum’a ulaştık: Ulaşım için bir şey verildi itirafı
Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!
Firari FETÖ’cü Savaş Genç’ten CHP’ye kaos aklı! Bir de televizyon kanalı... Tüm FETÖ’cüler MC’de toplandı
CHP’nin şaibeli kurultayında Bitlis delegesi Özgür Karabat’ı ifşaladı: Kargo poşetinde para, market kartları
Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran’dan savunma mesajı!
CHP’nin şaibeli kurultay soruşturması! 86 kişinin ifadesi alınıyor: Ekrem İmamoğlu da listede
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheli tutuklandı
CHP’li Fidan Gül’e ihaleye fesat gözaltısı! Aynı evden Bilgehan Murat Miniç de çıktı: Beylikdüzü’nden Beykoz’a aşk ve yolsuzluk sarmalı
Esra Erol’da ağızları açık bırakan olay! Damadıyla kaçan kaynanadan pes dedirten savunma! Ahlaksızlara gözaltı
Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı