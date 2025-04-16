Galatasaray’dan 2 dev transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü

OSIMHEN GİDERSE O Yöneticiler, Osimhen'in gitmesi durumunda onun yokluğunu en kolay unutturacak kişinin Mauro Icardi olduğunu düşünüyor. Icardi, Galatasaray kariyerinde 87 maçta görev aldı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 61 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi.

OSIMHEN GELİŞMESİ Galatasaray'da Napoli'den kiralanan ve attığı gollerle birlikte aidiyetiyle de sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Victor Osimhen konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Samsunspor maçı sonrası, "Ne olursa olsun, Galatasaray sonsuza kadar kalbimde kalacak." diyen Nijeryalı golcünün hiçbir kulübe "Evet" demediği ve tek konsantrasyonun Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak olduğu belirtildi.

ODAĞI ŞAMPİYONLUK



"Şampiyonluk benim kişisel meselem" ifadelerini kullanan Nijeryalı forvetin bu nedenle Galatasaray ile yaşayacağı şampiyonluğa odaklandığı öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ



Galatasaray'da Osimhen konusunda kaygı duyulmadığı ve golcü futbolcunun kararına saygı duyulacağı vurgulandı. Özellikle Galatasaray'ın ligde mutlu sona ulaşıp şampiyon olması durumunda Osimhen'in Şampiyonlar Ligi faktörüyle takımda kalabileceği öğrenildi.