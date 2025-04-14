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Crystal Palace'tan Rashford hamlesi

Aston Villa'nın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Crystal Palace, Marcus Rashford için devreye girmeye hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 16:25 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 16:25
Crystal Palace’tan Rashford hamlesi

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, sezon sonunda sürpriz bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

The Sun'un haberine göre; Ocak ayında Aston Villa'ya kiralanan Marcus Rashford, Aston Villa'nın elinde 46 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunurken, sezon sonunda bu opsiyonun kullanılmaması halinde Crystal Palace'ın devreye gireceği öğrenildi.

İngiliz yıldızın transferi için en büyük engellerden biri Aston Villa'nın kararı olurken, bir diğer seçenek ise Rashford'un Manchester United'a geri dönmesi olacak.

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