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Trabzonspor'un yeni golcüsü Zubkov

Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zubkov, ligde son 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 12:11 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 12:11
Trabzonspor’un yeni golcüsü Zubkov

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Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, son haftalardaki skorer performansıyla dikkati çekiyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen bordo-mavili takımın gollerini kaydeden Zubkov, takımının son 5 maçtaki 8 golünün 4'ünü attı.

Trabzonspor'un söz konusu dönemde ligdeki diğer gollerini ise Banza, Ozan Tufan, Mendy ve Draguş kaydetti.

Ligde 8 maçta 468 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 188 dakika olmak üzere toplam 11 maçta 656 dakika forma giyen Zubkov, son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu.

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