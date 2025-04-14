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Ruben Amorim'den kaleci yanıtı!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, "Lyon maçında kalede kim oynayacak?" şeklinde gelen soruya, "Beklemek zorundasınız, en iyi 11'e karar vereceğim." yanıtını verdi.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 15:51 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 15:51
Ruben Amorim’den kaleci yanıtı!

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UEFA Avrupa Ligi Ligi çeyrek final ilk maçında geçtiğimiz perşembe günü Lyon ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Manchester United'da kaleci Andre Onana büyük tepki almıştı.

Kamerunlu file bekçisi, Lyon'un attığı iki golde de hata yaparak eleştirilerin hedefi olmuştu.

LİGDE İLK MAÇINA ÇIKTI

Bu gelişmenin ardından Manchester United'ın ligde Newcastle United ile oynadığı maçta kaleyi milli file bekçisi Altay Bayındır korudu. Altay Bayındır, 4-1 kaybedilen mücadelede takımıyla ilk kez Premier Lig'de oynama fırsatı buldu.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"

Milli file bekçisi, Newcastle United karşısında kalesine gelen 5 isabetli şutta 4 gole engel olamadı. Karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulunan 27 yaşındaki kaleci, "Bu kulüp için Premier Lig'de ilk maçıma çıkmaktan gurur duyuyorum. İstediğimiz sonucu alamadık ama savaşmaya devam edeceğim. Daha güçlü döneceğiz, inanmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

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