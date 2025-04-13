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Sivasspor - Fenerbahçe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışı için çok kritilk bir maç oynanıyor. Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak ve Galatasaray'ı takibini sürdürmek amacında. Sivasspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 17:55 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 18:54
Sivasspor - Fenerbahçe | CANLI

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor.

CANLI TAKİP

Sivasspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Milan Skriniar (İHA)Milan Skriniar (İHA)

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Samba, Uğur, Tolga, Charisis, Moutoussamy, Bekir, Efkan, Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Maximin, Dzeko.

Anderson Talisca (AA)Anderson Talisca (AA)

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde 28 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle 68 puana sahip olan Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduktan sonra çıktığı 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 11 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe son maçında Trabzonspor'u 4-1 yendi (AA)Fenerbahçe son maçında Trabzonspor'u 4-1 yendi (AA)

4 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Sivasspor karşılaşması öncesi 4 eksik oyuncu var. Zorlu randevu öncesinde gribal enfeksiyon yaşayan İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Sofyan Amrabat Sivas'a götürülmedi.

Anderson Talisca (AA)Anderson Talisca (AA)

4 OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular, kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca kadroda yer almayan Mert Hakan Yandaş ve Sofyan Amrabat da sınırda.

Mert Müldür (AA)Mert Müldür (AA)

TARAFTAR TRİBÜNDE OLMAYACAK

Fenerbahçe taraftarı, deplasman yasağı nedeniyle Sivasspor karşısında tribündeki yerini alamıyor. Sarı-lacivertli ekip, Bodrum FK maçında da taraftar desteğini arkasına alamamıştı.

Çağla Söyüncü ve Fred (AA)Çağla Söyüncü ve Fred (AA)

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Ev sahibi ekipte Emrah Başsan, Fode Koita ve kaleci Djordje Nikolic sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak. Sivasspor, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Edin Dzeko (AA)Edin Dzeko (AA)

38. RANDEVU

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 37 karşılaşmada Fenerbahçe 21, Sivasspor ise 7 galibiyet aldı. 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 81 gol atarken, kırmızı-beyazlılar 47 kez ağları havalandırdı. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazanmıştı.

Allan Saint Maximin (AA)Allan Saint Maximin (AA)

SİVAS'TAKİ KARŞILAŞMALAR

İki takım, Sivas'ta bugüne kadar 18 lig maçında karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 7, Sivasspor 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 mücadele de berabere sona erdi. Fenerbahçe 32, Sivasspor ise 27 gol kaydetti. Geçen sezon Sivas'ta oynanan maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Anderson Talisca Trabzonspor'u attığı 3 golle yıkmıştı (AA)Anderson Talisca Trabzonspor'u attığı 3 golle yıkmıştı (AA)

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısındaki en farklı galibiyetlerini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1 ve bu sezonun ilk yarısında sahasında 4-0'lık skorlarla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evinde 2-0, 2019-2020 sezonunda ise 3-1'lik galibiyetler elde etti.

İki ekip arasında en gollü maçlar ise 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'nin 4-3 galip geldiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 5-2 biten müsabakalar oldu.

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