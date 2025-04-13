Sivasspor - Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe ile Sivasspor , Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 37 karşılaşmada Fenerbahçe 21, Sivasspor ise 7 galibiyet aldı. 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 81 gol atarken, kırmızı-beyazlılar 47 kez ağları havalandırdı. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazanmıştı.

İki takım, Sivas'ta bugüne kadar 18 lig maçında karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 7, Sivasspor 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 mücadele de berabere sona erdi. Fenerbahçe 32, Sivasspor ise 27 gol kaydetti. Geçen sezon Sivas'ta oynanan maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

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FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısındaki en farklı galibiyetlerini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1 ve bu sezonun ilk yarısında sahasında 4-0'lık skorlarla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evinde 2-0, 2019-2020 sezonunda ise 3-1'lik galibiyetler elde etti.

İki ekip arasında en gollü maçlar ise 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'nin 4-3 galip geldiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 5-2 biten müsabakalar oldu.