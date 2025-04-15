Galatasaray o yıldız için kolları sıvadı!

Galatasaray transfer döneminde futbol dünyasını yine sarsmaya hazırlanıyor.



Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre Cimbom, Manchester City'nin yıldızı Bernando Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.



TEK TALİP GALATASARAY DEĞİL



İngiliz kulübünün satmaya karar verdiği 30 yaşındaki 10 numaranın ilk talibi Benfica oldu.



Ancak Silva konusunda Benfica'nın zorlu rakipleri olduğu ve bunlar arasında Galatasaray ile Barcelona'nın da yer aldığı belirtildi.



Benfica'nın yüksek maaş ödemeyi düşünmediği, Barcelona'da ise yedek kalma ihtimali yüksek olduğu için tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ı tercih edebileceği kaydedildi.