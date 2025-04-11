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Fulham Zeki Çelik'i istiyor!

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, önümüzdeki yaz Zeki Çelik için yeni bir hamle yapacak. Zeki Çelik'in Roma ile sözleşmesinin gelecek yaz sona ermesi ve İtalyanlar'ın Türk milli oyuncuyu gelecek yaz bedavaya göndermek yerine, bonservis ücreti ödeyerek göndermeyi tercih edeceği vurgulandı.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 08:45 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 08:45
Fulham Zeki Çelik’i istiyor!

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Fulham, ara transferde ilgilendiği Zeki Çelik'i sezon sonunda kadrosuna katmak için yeniden harekete geçecek.

İngiltere'den SportsBoom'un haberine göre; Fulham yetkilileri, ara transferde Zeki Çelik için Roma'ya satın alma opsiyonulu kiralama teklifi yapmıştı ancak İtalyan kulübü bu teklifi geri çevirmişti.

Fulham Menajeri Marco Silva, sağ beki Keny Tete'nin yeni sözleşme görüşmelerinin durması nedeniyle Zeki Çelik'i listesinin ilk sırasına yazdı.

Zeki Çelik'in Roma ile sözleşmesinin gelecek yaz sona ermesi ve İtalyanlar'ın Türk milli oyuncuyu gelecek yaz bedavaya göndermek yerine, bonservis ücreti ödeyerek göndermeyi tercih edeceği vurgulandı.

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