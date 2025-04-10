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Norveç'te yarı final için dev adım! Bodo Glimt - Lazio: 2-0 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo Glimt ile Lazio karşı karşıya geldi. Norveç temsilcisi, Aspmyra'da oynanan karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak Roma'daki mücadele için çok büyük bir avantajı cebine koydu.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 21:36 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 21:36
Norveç’te yarı final için dev adım! Bodo Glimt - Lazio: 2-0 | MAÇ SONUCU

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Bodo Glimt, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk mücadelesinde ağırladığı Lazio'yu 2-0 yenerek yarı final için dev bir adım atmış oldu.

Ulrik Saltnes'in gol sevinci (EPA)Ulrik Saltnes'in gol sevinci (EPA)

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesi 47'de Ulrik Saltnes ile açıldı. 32 yaşındaki santrfor, 69'da da sahneye çıkıp farkın ikiye yükselmesini sağladı. Maç 2-0 sona erdi.

Kjetil Knutsen'in öğrencileri, 17 Nisan'da Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde çok önemli bir avantaj yakaladı.