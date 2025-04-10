Bodo Glimt, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk mücadelesinde ağırladığı Lazio'yu 2-0 yenerek yarı final için dev bir adım atmış oldu.
Bodo Glimt, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk mücadelesinde ağırladığı Lazio'yu 2-0 yenerek yarı final için dev bir adım atmış oldu.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesi 47'de Ulrik Saltnes ile açıldı. 32 yaşındaki santrfor, 69'da da sahneye çıkıp farkın ikiye yükselmesini sağladı. Maç 2-0 sona erdi.
Kjetil Knutsen'in öğrencileri, 17 Nisan'da Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde çok önemli bir avantaj yakaladı.