Fatih Terim’den maç sonu sözleşme açıklaması!

Fatih Terim, geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Henüz bu kararı vermedim, yeni bir şey olursa açıklarım" ifadelerini kullandı. Bu sözler, 71 yaşındaki teknik direktörün sezon sonundaki durumu hakkında belirsizliğin sürdüğünü gösterdi.
Fatih Terim, geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Henüz bu kararı vermedim, yeni bir şey olursa açıklarım" ifadelerini kullandı. Bu sözler, 71 yaşındaki teknik direktörün sezon sonundaki durumu hakkında belirsizliğin sürdüğünü gösterdi.
SÖZLEŞMESİNDE UZATMA OPSİYONU BULUNUYOR
Aralık ayında Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı. Deneyimli çalıştırıcının sözleşmesinde uzatma opsiyonu da bulunuyor.
AL SHABAB'DA 16 MAÇLIK PERFORMANS
Tecrübeli çalıştırıcı, Al Shabab'ın başında bugüne kadar 16 resmi maça çıktı. Bu süreçte 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Terim, takımının performansıyla dikkat çekti. Al Shabab, son galibiyetle birlikte çıkışını sürdürdü.