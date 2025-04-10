Fatih Terim’den maç sonu sözleşme açıklaması!

Fatih Terim, geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Henüz bu kararı vermedim, yeni bir şey olursa açıklarım" ifadelerini kullandı. Bu sözler, 71 yaşındaki teknik direktörün sezon sonundaki durumu hakkında belirsizliğin sürdüğünü gösterdi.