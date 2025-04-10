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Fatih Terim'den maç sonu sözleşme açıklaması!

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Suudi Arabistan Ligi’nde Al Kholood karşısında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağına dair yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 23:16 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 23:16
Fatih Terim’den maç sonu sözleşme açıklaması!

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Fatih Terim, geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Henüz bu kararı vermedim, yeni bir şey olursa açıklarım" ifadelerini kullandı. Bu sözler, 71 yaşındaki teknik direktörün sezon sonundaki durumu hakkında belirsizliğin sürdüğünü gösterdi.

Fatih Terim (Takvim Foto Arşiv)Fatih Terim (Takvim Foto Arşiv)

SÖZLEŞMESİNDE UZATMA OPSİYONU BULUNUYOR

Aralık ayında Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı. Deneyimli çalıştırıcının sözleşmesinde uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Fatih Terim (Takvim Foto Arşiv)Fatih Terim (Takvim Foto Arşiv)

AL SHABAB'DA 16 MAÇLIK PERFORMANS

Tecrübeli çalıştırıcı, Al Shabab'ın başında bugüne kadar 16 resmi maça çıktı. Bu süreçte 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Terim, takımının performansıyla dikkat çekti. Al Shabab, son galibiyetle birlikte çıkışını sürdürdü.