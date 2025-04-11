Fenerbahçe deplasmanda yenilmiyor!

Trendyol Süper Lig'de bitime 8 maç kala gözünü şampiyonluk yarışına diken Fenerbahçe'nin deplasman başarısı öne çıkıyor.



Lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler ligin kalan bölümünde deplasmanda 4 kez mücadele edecek.



Geçen sezon 19 dış saha maçında 16 galibiyet 3 beraberlik alarak hiç yenilmeyen Fenerbahçe, 51 puanla ligin en iyisi oldu.



Jose Mourinho'lu Fenerbahçe bu sezon da 14 deplasmanda 9 galibiyet 4 beraberlik 1 yenilgiyle 31 puan aldı ve Galatasaray'ı takip etti.



İSMAİL KARTAL REKOR KIRDI



Deplasman maçlarında geçtiğimiz sezon hiç yenilmeden 16 galibiyet, 3 beraberlik alan Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarihe geçti. Kartal, deplasmanda en başarılı sonuçlar alan teknik adam oldu.



Benzer şekilde 2020- 21 sezonunda da Erol Bulut ve Emre Belözoğlu yönetimlerindeki Fenerbahçe dış sahada sadece tek yenilgi aldı.