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Fenerbahçe deplasmanda yenilmiyor!

Fenerbahçe, son 5 senede deplasmanda elde ettiği başarılı sonuçlarla öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin zirve yolundaki en büyük kozlarından birinin dış saha performansı olması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 10:50 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 10:50
Fenerbahçe deplasmanda yenilmiyor!

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Trendyol Süper Lig'de bitime 8 maç kala gözünü şampiyonluk yarışına diken Fenerbahçe'nin deplasman başarısı öne çıkıyor.

Lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler ligin kalan bölümünde deplasmanda 4 kez mücadele edecek.

Geçen sezon 19 dış saha maçında 16 galibiyet 3 beraberlik alarak hiç yenilmeyen Fenerbahçe, 51 puanla ligin en iyisi oldu.

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe bu sezon da 14 deplasmanda 9 galibiyet 4 beraberlik 1 yenilgiyle 31 puan aldı ve Galatasaray'ı takip etti.

İSMAİL KARTAL REKOR KIRDI

Deplasman maçlarında geçtiğimiz sezon hiç yenilmeden 16 galibiyet, 3 beraberlik alan Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarihe geçti. Kartal, deplasmanda en başarılı sonuçlar alan teknik adam oldu.

Benzer şekilde 2020- 21 sezonunda da Erol Bulut ve Emre Belözoğlu yönetimlerindeki Fenerbahçe dış sahada sadece tek yenilgi aldı.

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