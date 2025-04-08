SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Okan Buruk biletlerini kesti!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, performansı nedeniyle Jelert ve bir türlü iyileşememesi nedeniyle Jakobs'un ayrılığına izin verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 14:19 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 14:19
Okan Buruk biletlerini kesti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ismael Jakobs ve Elias Jelert sınıfı geçemedi.

Yönetim Jelert'i sezon sonunda satmayı planlarken, Jakobs'un 8 milyon Euro'luk satın alma maddesini devre dışı bırakmak için Monaco ile görüşme gerçekleştirecek.

Okan Buruk, performanslarını yeterli bulmadığı iki isim için ayrılığa itiraz etmeyecek.

İKİ OYUNCUYA TOPLAM 18 MİLYON EURO

25 yaşındaki Ismail Jakobs, Monaco'dan 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilmişti.

21 yaşındaki Jelert ise Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservisle alınmıştı.

Fenerbahçenin eski yıldızı Galatasaray yolunda!Fenerbahçenin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Osimhene dev talip! Elden kaçıyorOsimhene dev talip! Elden kaçıyor
Osimhen'e dev talip! Elden kaçıyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kremlin duyurdu! Merkez İstanbul arabulucu Türkiye: ABD ile müzakere
Cunta provokasyonunun hesabı soruluyor! Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e hem tazminat davası hem suç duyurusu
Türk Telekom
PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama
Microsof’un İsrail’e hizmetine tepki gösterdiler işten kovuldular! Vaniya Agrawal ve Ibtihal Aboussad’ın işine son verildi
CHP’li Ekrem İmamoğlu cezaevinden Batı’ya bir kez daha yalvardı
Sır görüşmeyi ilk TAKVİM yazdı! Özgür Özel Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu başından ’Sav’dı... CHP’de 6 Nisan sonrası dengeler değişti
Elon Musk’ın serveti eridi hesabı Trump’a kesti! Beyaz Saray’da ticaret savaşı krizi
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
CHP’yi bombaladı istifa etti! Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’dan olay sözler: Evimin videosu çekilerek ailem tehdit edildi
Ramazan Bayramı tatilindeki kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti: 6 bin 268 kazanın yüzde 41’i hız ihlalinden
Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması!
İsrail basınında Beyaz Saray depremi: Trump Netanyahu’yu utandırdı dediler! Neden Macaristan’dan direkt uçtu?
Piyasalardaki Trump depremi sonrası Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Kara paradan yargılanan Engin Polat adliyede! Kaç yıl ceza isteniyor?
Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: Gizli kamera ve teknik takip! 38 gözaltı ve 350 kişi için yakalama kararı
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifesi Türkiye’nin işine yarayacak! İşte avantajlı sektörler
Taraftarın hayali gerçek oluyor! Fenerbahçe’den transfer
CHP’de Özel kesikler! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri saf dışı bıraktı
Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak: Bugün başlıyor