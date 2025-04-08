Okan Buruk biletlerini kesti!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ismael Jakobs ve Elias Jelert sınıfı geçemedi.



Yönetim Jelert'i sezon sonunda satmayı planlarken, Jakobs'un 8 milyon Euro'luk satın alma maddesini devre dışı bırakmak için Monaco ile görüşme gerçekleştirecek.



Okan Buruk, performanslarını yeterli bulmadığı iki isim için ayrılığa itiraz etmeyecek.



İKİ OYUNCUYA TOPLAM 18 MİLYON EURO



25 yaşındaki Ismail Jakobs, Monaco'dan 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilmişti.



21 yaşındaki Jelert ise Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservisle alınmıştı.