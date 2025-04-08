Mourinho’dan şampiyonluk alameti!

Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark 3 puana düştü, son 8 maç öncesi heyecan kat sayısı zirve yaptı.



Oysa sadece bir ay önceki durum bundan çok farklıydı.



28. haftada 14 Mart Cuma günü Aslan evinde Antalyaspor'u 4-0 mağlup etmiş, takipçisi Fenerbahçe 16 Mart'ta evinde Samsunspor'la 0-0 berabere kalarak, bir maç eksiğiyle 9 puan geride kalmıştı.



Futbol kamuoyunda olduğu kadar, Fenerbahçe camiasında da birçok isim, farkın kapanmayacağını söylüyordu.



KUPADAKİ YENİLGİYE RAĞMEN



Ancak eleştirilerin odağındaki Jose Mourinho ve öğrencileri, kupadaki Galatasaray hayal kırıklığına rağmen ligde Bodrum ve Trabzon'u, 4'er golle devirdi.



Bu süreçte 3 maça çıkıp sadece derbide Beşiktaş'a 2-1 yenilen, BAY haftasını da atlatan Galatasaray'la maçlar 6 Nisan'da 28'de eşitlendi, puan farkı 3'e düştü.



Sarı-Lacivertliler, Temmuz 2024'te, "Transfer döneminde şampiyon olunmaz. Şampiyonluk nisan-mayıs aylarında kazanılır" diyen Mourinho'nun işaret ettiği son 8 haftada mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.