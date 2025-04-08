Osimhen’e dev talip! Elden kaçıyor

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, gösterdiği harika performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, gösterdiği harika performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.
Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus, PSG ve Barcelona'nın radarında olan Nijeryalı forvet için Real Madrid'in de devreye girdiği iddia edildi.
Fichajes'te yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre, Real Madrid'in üst düzey yöneticileri bu sezon istikrar sorunu yaşayan Vinicius Junior'u sezon sonunda ciddi şekilde satmayı düşünüyor.
İspanyol ekibi, yıldız oyuncunun yerine alabilecekleri üç adayı da belirlemiş durumda.
Sporting Lizbon'un forveti Viktor Gyökeres, hızı, fiziği ve bitiricilik konusundaki isabetliliği nedeniyle Madrid'in listesinin üst sırasında yer alıyor.
Galatasaray'daki performansı sayesinde Osimhen, Real Madrid'in dikkatini çekti.
Milan forması giyen Rafael Leao da İspanyol ekibinin gündeminde.
Napoli'nin 75 milyon Euro'luk teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu bildirildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Osimhen'i kadroya katmak konusunda özellikle istekli olduğu ifade edildi.