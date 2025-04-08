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Osimhen'e dev talip! Elden kaçıyor

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve bonservisini almak için çalışmalarını sürdürdüğü Victor Osimhen ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte İspanyol basınına yansıyan o haber ve detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 11:16 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 11:16
Osimhen’e dev talip! Elden kaçıyor

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, gösterdiği harika performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Osimhen’e dev talip! Elden kaçıyor

Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus, PSG ve Barcelona'nın radarında olan Nijeryalı forvet için Real Madrid'in de devreye girdiği iddia edildi.

Osimhen’e dev talip! Elden kaçıyor

Fichajes'te yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre, Real Madrid'in üst düzey yöneticileri bu sezon istikrar sorunu yaşayan Vinicius Junior'u sezon sonunda ciddi şekilde satmayı düşünüyor.

İspanyol ekibi, yıldız oyuncunun yerine alabilecekleri üç adayı da belirlemiş durumda.

Osimhen’e dev talip! Elden kaçıyor

Sporting Lizbon'un forveti Viktor Gyökeres, hızı, fiziği ve bitiricilik konusundaki isabetliliği nedeniyle Madrid'in listesinin üst sırasında yer alıyor.

Osimhen’e dev talip! Elden kaçıyor

Galatasaray'daki performansı sayesinde Osimhen, Real Madrid'in dikkatini çekti.

Osimhen’e dev talip! Elden kaçıyor

Milan forması giyen Rafael Leao da İspanyol ekibinin gündeminde.

Osimhen’e dev talip! Elden kaçıyor

Napoli'nin 75 milyon Euro'luk teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu bildirildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Osimhen'i kadroya katmak konusunda özellikle istekli olduğu ifade edildi.

Osimhen’e dev talip! Elden kaçıyor

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