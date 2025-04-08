Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!

CUESTA KAYIPLARDA Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda iki puan kaybettiği maçta taraftarların hedefindeki isim olan Carlos Cuesta kayıplarda.



Kolombiyalı defans, 3 Mart tarihinden beri Sarı-Kırmızılı takımda süre alamadı. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren Cuesta, ilk pozisyonda markajındaki Can Keleş'i kaçırarak 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet vermişti.



Okan Buruk'un Cuesta'yı en kritik anlarda Eren Elmalı'nın yerine sol bekte kullanmak istemesi de büyük tepkilere neden olmuştu.

SOL BEK EREN'İN! Sarı-kırmızılı taraftarlar, Eren Elmalı transferi için çok da mutlu değildi. Ancak kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girdi. Fenerbahçe derbisindeki performansı ise "Tam isabet" dedirtti. 24 yaşındaki Eren, Galatasaray'ın yıllardır devam eden bek krizini bitirdi.

JAKOBS GÖREV BEKLİYOR Uzun süredir sakat olan Ismael Jakobs'tan Galatasaray'a iyi haber geldi.



Ligde BAY geçilen haftada da ekstra çalışmalara imza atacak olan Jakobs, Samsun deplasmanında yedek soyunacak.



Okan Buruk'un Senegalli ismi hamle oyuncusu gibi düşündüğü öğrenildi.

BURUK SİSTEMİ BOZMAYACAK Fenerbahçe derbisinde sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkan Galatasaray, ortaya koyduğu futbolla tam not almış, 2-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırmıştı. Bu performans Okan Buruk'un kalan haftalar için net bir karar vermesini sağladı.



Her zaman aklında 3-4-1-2 bulunan tecrübeli hoca, sezonun son bölümünde macera arayamayacak, 4-2-3-1 ile yola devam edecek.



