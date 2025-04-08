Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyerek 5. yıldıza ulaşmanın peşinde.
Sarı kırmızılılar bir yandan bu hedef doğrultusunda ilerlerken, diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyerek 5. yıldıza ulaşmanın peşinde.
Sarı kırmızılılar bir yandan bu hedef doğrultusunda ilerlerken, diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
İNGİLİZLERİN BARIŞ ALPER ISRARI
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
Yıldız oyuncu için harekete geçen son kulüp İngiliz ekibi West Ham oldu.
Ada temsilcisinin, Fenerbahçe'yle oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına gözlemci gönderdiği ortaya çıktı.
KAAN AYHAN İLAÇ OLDU
Sacha Boey'i 30 milyon euroya satan Galatasaray, önce Elias Jelert'i, sonra Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna kattı.
İki yabancı sağ beke 17 milyon Euro bonservis veren sarı-kırmızılılar, Jelert'te hayal kırıklığı yaşarken Frankowski'den henüz beklediği katkıyı alamadı. Okan Buruk çareyi, Kaan Ayhan'da buldu.
Kupadaki Fenerbahçe derbisinde sağ bekte görev yapan 30 yaşındaki milli futbolcu, performansıyla sınıfı geçti. Savunmada hatasız oynarken, hücumda önündeki Yunus Akgün'ü de isabetli paslarıyla rahatlattı.
CUESTA KAYIPLARDA
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda iki puan kaybettiği maçta taraftarların hedefindeki isim olan Carlos Cuesta kayıplarda.
Kolombiyalı defans, 3 Mart tarihinden beri Sarı-Kırmızılı takımda süre alamadı. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren Cuesta, ilk pozisyonda markajındaki Can Keleş'i kaçırarak 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet vermişti.
Okan Buruk'un Cuesta'yı en kritik anlarda Eren Elmalı'nın yerine sol bekte kullanmak istemesi de büyük tepkilere neden olmuştu.
SOL BEK EREN'İN!
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Eren Elmalı transferi için çok da mutlu değildi. Ancak kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girdi. Fenerbahçe derbisindeki performansı ise "Tam isabet" dedirtti. 24 yaşındaki Eren, Galatasaray'ın yıllardır devam eden bek krizini bitirdi.
JAKOBS GÖREV BEKLİYOR
Uzun süredir sakat olan Ismael Jakobs'tan Galatasaray'a iyi haber geldi.
Ligde BAY geçilen haftada da ekstra çalışmalara imza atacak olan Jakobs, Samsun deplasmanında yedek soyunacak.
Okan Buruk'un Senegalli ismi hamle oyuncusu gibi düşündüğü öğrenildi.
BURUK SİSTEMİ BOZMAYACAK
Fenerbahçe derbisinde sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkan Galatasaray, ortaya koyduğu futbolla tam not almış, 2-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırmıştı. Bu performans Okan Buruk'un kalan haftalar için net bir karar vermesini sağladı.
Her zaman aklında 3-4-1-2 bulunan tecrübeli hoca, sezonun son bölümünde macera arayamayacak, 4-2-3-1 ile yola devam edecek.
FRANKOWSKI SAĞ KANADA
Yeni dizilişle sağ bek pozisyonu Kaan Ayhan'a emanet edilecek, Frankowski kulübeye çekilecek, sonradan oyuna girse bile sağ kanatta değerlendirilecek. Orta saha ikilisi Torreira-Lemina'dan oluşurken, 10 numara pozisyonu Gabriel Sara'nın. Tek forvet oynanacağı için Alvaro Morata, Victor Osimhen'in gerisinde şans bekleyecek. Mertens de Sara'yı yedekleyecek.
LEMINA ARTIK VAZGEÇİLMEZ
Fenerbahçe maçları, Mario Lemina'nın Galatasaray için ne kadar önemli bir isim olduğunu tam anlamıyla ortaya çıkardı. Ligde golsüz sona eren derbinin yanı sıra kupada 2-1 kazanılan karşılaşmanın kahramanları arasında yer alan Gabonlu orta saha, kalan maçlarda yerini garantiledi.
YUNUS AKGÜN OPERASYONU
İç transferde atağa kalkan Galatasaray yönetimi, genç yıldızı Yunus Akgün için kararını verdi.
Galatasaray, Abdülkerim, Barış Alper ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini güncelleyen Galatasaray'da imza sırası Yunus Akgün'e geldi.
Milli sağ kanatla sezon bitmeden anlaşmaya varılacak ve yaz dönemi için geçerli 11 milyon euroluk çıkış opsiyonu kaldırılacak.
SERBEST KALMA MADDESİ DEVRE DIŞI
2000 doğumlu oyuncunun ücretine zam yapılacak. 2 milyon Euro ödemeye hazır olan yönetim, Yunus'un serbest kalma maddesini devre dışı bırakacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN YERİNİ DOLDURDU
Bu sezon 11 gol-7 asiste imzasını koyan Yunus Akgün, Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu doldurdu.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYA KARAR VERDİ
Dizinden yaşadığı sakatlığa rağmen fedakarlık yaparak oynamaya devam eden futbolcu, sözleşmesini uzatmaya karar verdi.
OSIMHEN HAREKATI
Galatasaray yüzyılın transfer operasyonu için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in tapusunu almak için harekete geçti.
YÖNETİM GÖZÜNÜ KARARTTI
Şu ana kadar çıktığı 32 maçta 28 gol ve 5 asist üreterek Türkiye'de kariyerinin en iyi dönemine imza atan Nijeryalı süper yıldız için yönetim gözünü kararttı.
65 MİLYON EURO ÖNERİSİ
Aslan'ın Çizme ekibine 65 milyon euro önerdiği, Osimhen'e de yıllık 15 milyon euro verileceği kaydedildi.
1.86 boyundaki gol makinesinin sözleşmesinde 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var.
TALİPLERİ ARTIYOR
Öte yandan Osimhen'in talipleri her geçen gün artıyor. İngiltere'den Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin ilgilendiği Osimhen için son olarak Liverpool'un adı da gündeme geldi. Galatasaray, bu nedenle Osimhen için elini çabuk tutmak istiyor.
GÖZLER BERKE ÖZER'DE
Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferi konusunda çalışmalarını titizlikle yürütüyor.
Fernando Muslera'nın vedası beklenirken kaleci alternatifleri üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda Berke Özer adı ön plana çıkıyor.
İLK SIRALARDA
Galatasaray yabancı kaleci alsa bile Berke Özer konusunda ısrarcı olacak. Eyüpspor'daki performansıyla tam not alan Berke, hem yerli ve genç olması hem de Okan Buruk'un beğenisiyle listede ilk sıralarda yer alıyor.
GALATASARAY FORMASI GİYMEYE SICAK
24 yaşındaki milli kalecinin de Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı bildirildi. Sezon sonunda görüşmelerin resmi aşamaya gelmesi bekleniyor.
UĞURCAN'I YAKALADI
Trendyol Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yer alan Berke Özer, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı yakaladı. 27 maçta 100 kurtarış yapan Berke, Uğurcan'la aynı sayıya ulaştı. Berke, Eyüpspor formasıyla bu sezon büyük maçlarda adından söz ettirdi.