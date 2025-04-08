SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kevin De Bruyne ABD yolcusu!

Manchester City'den ayrılacağını duyuran Kevin De Bruyne için MLS Ekibi Inter Miami ve Suudi kulüpleri teklif yapmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:43 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:43
Kevin De Bruyne ABD yolcusu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Manchester City ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Kevin De Bruyne'ye, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'den resmi teklif yapılmak üzere.

Mirror'ın haberine göre MLS ekibi, bu transfer rekabetinde yalnız olmayacak. Suudi kulüpleri de Belçikalı yıldızı kadrolarına katmak için istekli olacak.

MALİ AÇIDAN ARABSİTAN UYGUN

Geçtiğimiz yaz Suudi kulüplerinden gelen teklifleri değerlendiren De Bruyne, City'de kalıp sözleşmesinin son yılını tamamlama kararı almıştı.

Ancak ABD, özellikle Miami'nin yaşam tarzı, De Bruyne ve ailesi için Suudi Arabistan'a kıyasla daha cazip bir tercih olarak öne çıkıyor.

Yine de Suudi Arabistan'dan gelecek haftalık 400 bin sterlin seviyesindeki maaş teklifi, mali açıdan önemli bir fark yaratıyor.

Haziran ayında 34 yaşına girecek olan De Bruyne, kariyerindeki son büyük transferini yapmaya hazırlanıyor.

PSG Rashfordu istiyor!PSG Rashfordu istiyor!
PSG Rashford'u istiyor!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar! İsrail’e Suriye uyarısı
Vurgun ’Eko’sistemi açığa çıktı İBB’den kaçışlar başladı! İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak’tan istifa... Tam gaz usulsüz ihaleler
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Suriye tepkisi: Kimse bize sınır çizemez!
CHP’yi bombaladı istifa etti! Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın da bagajı dolu çıktı... İhale usulsüzlüğünden yandaş kıyağına...
Kremlin duyurdu! Merkez İstanbul arabulucu Türkiye: ABD ile müzakere
Cunta provokasyonunun hesabı soruluyor! Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e hem tazminat davası hem suç duyurusu
İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...
PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama
Narin cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı! Bomba sözler: O delil havale geçirtecek
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Microsoft’un İsrail’e hizmetine tepki gösterdiler işten kovuldular! Vaniya Agrawal ve Ibtihal Aboussad’ın işine son verildi
CHP’li Ekrem İmamoğlu cezaevinden Batı’ya hem yalvardı hem tehdit etti
Sır görüşmeyi ilk TAKVİM yazdı! Özgür Özel Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu başından ’Sav’dı... CHP’de 6 Nisan sonrası dengeler değişti
Elon Musk’ın serveti eridi hesabı Trump’a kesti! Beyaz Saray’da ticaret savaşı krizi
Ramazan Bayramı tatilindeki kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti: 6 bin 268 kazanın yüzde 41’i hız ihlalinden
Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması!
İsrail basınında Beyaz Saray depremi: Trump Netanyahu’yu utandırdı dediler! Neden Macaristan’dan direkt uçtu?
Kara paradan yargılanan Engin Polat’tan kayyum kalksın talebi! Dava ertelendi... Kaç yıl hapis isteniyor
Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: Gizli kamera ve teknik takip! 38 gözaltı ve 350 kişi için yakalama kararı