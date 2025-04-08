Kevin De Bruyne ABD yolcusu!

Manchester City ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Kevin De Bruyne'ye, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'den resmi teklif yapılmak üzere.



Mirror'ın haberine göre MLS ekibi, bu transfer rekabetinde yalnız olmayacak. Suudi kulüpleri de Belçikalı yıldızı kadrolarına katmak için istekli olacak.



MALİ AÇIDAN ARABSİTAN UYGUN



Geçtiğimiz yaz Suudi kulüplerinden gelen teklifleri değerlendiren De Bruyne, City'de kalıp sözleşmesinin son yılını tamamlama kararı almıştı.



Ancak ABD, özellikle Miami'nin yaşam tarzı, De Bruyne ve ailesi için Suudi Arabistan'a kıyasla daha cazip bir tercih olarak öne çıkıyor.



Yine de Suudi Arabistan'dan gelecek haftalık 400 bin sterlin seviyesindeki maaş teklifi, mali açıdan önemli bir fark yaratıyor.



Haziran ayında 34 yaşına girecek olan De Bruyne, kariyerindeki son büyük transferini yapmaya hazırlanıyor.