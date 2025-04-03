PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ole Gunnar Solskjaer ona hayran! Beşiktaş ilk transferini belirledi

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, kanat hattına takviye yapmak için İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo’da forma giyen Fransız yıldız Armand Lauriente’yi gündemine aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:50 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:52
Ole Gunnar Solskjaer ona hayran! Beşiktaş ilk transferini belirledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Sassuolo ile resmi temaslara başlayacak. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Lauriente'ye, İtalya'nın yanı sıra Fransa'dan da teklifler olduğu belirtiliyor.

Armand Lauriente (Takvim Foto Arşiv)Armand Lauriente (Takvim Foto Arşiv)

SOLSKJAER'DEN LAURİENTE'YE TAM NOT

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Armand Lauriente'nin transferine onay verdi. Norveçli çalıştırıcının, deneyimli oyuncuyu gelecek sezon kadroda görmek istediği ifade edildi. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetim, Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo'ya teklif sunmayı planlıyor.

Armand Lauriente (Takvim Foto Arşiv)Armand Lauriente (Takvim Foto Arşiv)

BU SEZONKİ PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Sassuolo formasıyla 27 maça çıkan Armand Lauriente, 14 gol ve 6 asist ile dikkat çeken bir performans sergiledi. 2027 yılına kadar İtalyan kulübüyle sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun transfer sürecinde yönetim kararlılığını göstererek imza attırmak istiyor.

Beşiktaştan Immobile yerine dev transfer!Beşiktaştan Immobile yerine dev transfer!
Beşiktaş'tan Immobile yerine dev transfer!