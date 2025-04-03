Ole Gunnar Solskjaer ona hayran! Beşiktaş ilk transferini belirledi

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Sassuolo ile resmi temaslara başlayacak. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Lauriente'ye, İtalya'nın yanı sıra Fransa'dan da teklifler olduğu belirtiliyor.
Armand Lauriente (Takvim Foto Arşiv)
SOLSKJAER'DEN LAURİENTE'YE TAM NOT
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Armand Lauriente'nin transferine onay verdi. Norveçli çalıştırıcının, deneyimli oyuncuyu gelecek sezon kadroda görmek istediği ifade edildi. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetim, Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo'ya teklif sunmayı planlıyor.
Armand Lauriente (Takvim Foto Arşiv)
BU SEZONKİ PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR
Sassuolo formasıyla 27 maça çıkan Armand Lauriente, 14 gol ve 6 asist ile dikkat çeken bir performans sergiledi. 2027 yılına kadar İtalyan kulübüyle sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun transfer sürecinde yönetim kararlılığını göstererek imza attırmak istiyor.