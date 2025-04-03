Ole Gunnar Solskjaer ona hayran! Beşiktaş ilk transferini belirledi

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Sassuolo ile resmi temaslara başlayacak. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Lauriente'ye, İtalya'nın yanı sıra Fransa'dan da teklifler olduğu belirtiliyor.