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Fenerbahçe taraftarından isyan! Tesislerde "yönetim istifa" tezahüratı

Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Nefes kesen derbide gülen taraf sarı kırmızılı ekip oldu. Cimbom, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin ardından sarı lacivertli takımın taraftarları istifa çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:22 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:22
Fenerbahçe taraftarından isyan! Tesislerde yönetim istifa tezahüratı

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Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 10. ve 27. dakikalarında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'den geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise ilk yarının uzatma dakikalarında (45+2) Sebastian Szymanski kaydetti.

Kanarya kupadan çeyrek finalde elendi.

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YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, alınan mağlubiyet sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tesislerin önünde toplanan çok sayıda taraftar, hem teknik heyete hem de kulüp yönetimine sert tepki gösterdi. Sarı lacivertliler yönetime istifa çağrısında bulundu.

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