Fenerbahçe taraftarından isyan! Tesislerde "yönetim istifa" tezahüratı

Galatasaray 'a galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 10. ve 27. dakikalarında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'den geldi. Fenerbahçe 'nin tek golünü ise ilk yarının uzatma dakikalarında (45+2) Sebastian Szymanski kaydetti.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi (İHA)

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, alınan mağlubiyet sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tesislerin önünde toplanan çok sayıda taraftar, hem teknik heyete hem de kulüp yönetimine sert tepki gösterdi. Sarı lacivertliler yönetime istifa çağrısında bulundu.