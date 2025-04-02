Beşiktaş’tan Immobile yerine dev transfer!

SOLSKJAER'DEN UYARI Derbide sonradan oyuna giren ve kırmızı kart görerek maçı tamamlayamayan Semih Kılıçsoy, teknik heyetin sert uyarılarına maruz kaldı. Genç golcü, oyuna girdiği dakikalarda etkisiz kalıp, sonunda gördüğü kırmızı kart ile takımını zora soktu. Bu durum, teknik ekibin tepkisini çekti ve Semih'e maç sonrasında uyarılar yapıldı.

FENERBAHÇE'YE GÖZDAĞI Bu sezon aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, zorluk kalitesi yüksek maçlarda bir başka oynuyor.



Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Galatasaray'ı da 2-1 yenerek Dolmabahçe'den puansız gönderdi.



Siyah beyazlılar Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etmişti. Beşiktaş, ligde 5 maç sonra da Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek.



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Galatasaray galibiyetiyle taraftara çifte bayram yaşattık. Maçtan 3 gün önce Galatasaray'ı yeneceğiz demiştim. Bu galibiyet camiamıza büyük moral oldu. Fenerbahçe'yi de yeneceğiz kimsenin şüphesi olmasın. Beşiktaş'ta hedef bitmez. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" dedi.

SALİH UÇAN KARARI Beşiktaş'ta Salih Uçan hakkında bir gelişme yaşandı.



Siyah-beyazlı takımda bu sezon ligde 417 dakika forma giyebilen Salih Uçan gelecek yıl takımda düşünülmüyor.



2026 sonunda sözleşmesi sona erecek olan Salih'e teklif gelmesi halinde değerlendirecek olan yönetim, oyuncuyu elden çıkartamazsa opsiyon maddesini rafa kaldırarak sözleşmesinin bitimini bekleyecek.

GEDSON GELİŞMESİ Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.



2027 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, Gedson'a zamlı yeni bir kontrat önerdi.



Oyuncu ile prensipte anlaşmaya varılırken sezon sonunda tarafların resmi imzaları atması bekleniyor. Portekizli oyuncu için gelen teklifleri geri çeviren yönetim, Gedson ile yola devam etmek istiyor.