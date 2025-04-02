Beşiktaş’tan Immobile yerine dev transfer!

Süper Lig'de Galatasaray'ı mağlup ederek taraftarına derbi galibiyeti armağan eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.
3.'lük yarışında avantaj yakalayan Kartal, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de Galatasaray'ı mağlup ederek taraftarına derbi galibiyeti armağan eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.
3.'lük yarışında avantaj yakalayan Kartal, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
İSTANBUL'U SEVDİ
Son olarak 15 Mart'ta İstanbul dışına çıkan ve Konya'ya konuk olan Beşiktaş, 20 Nisan'a kadar dışarıya çıkmayacak.
Siyah-beyazlılar, Konya maçının ardından milli arada dinlenmiş, ardından da Galatasaray'ı ağırlamıştı.
Kupada Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, ligde Kasımpaşa'ya gidecek. Ardından Başakşehir'i ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, 20 Nisan'da ise ligde Göztepe'ye konuk olacak. Beşiktaş, 35 gün sonra İstanbul dışına çıkmış olacak.
RAFA SİLVA RÜZGARI
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Rafa Silva, sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini topluyor.
Takımın skor yükünü de çeken Portekizli futbolcunun başarısı istatistiklere de yansımış durumda. Attığı 14 golün yanı sıra 10 da asist yaparak 24 tabela katkısı sağlayan Rafa Silva, Avrupa'nın büyük ligleri arasında en skorer ikinci 10 numara oldu.
SOLSKJAER'DEN UYARI
Derbide sonradan oyuna giren ve kırmızı kart görerek maçı tamamlayamayan Semih Kılıçsoy, teknik heyetin sert uyarılarına maruz kaldı.
Genç golcü, oyuna girdiği dakikalarda etkisiz kalıp, sonunda gördüğü kırmızı kart ile takımını zora soktu. Bu durum, teknik ekibin tepkisini çekti ve Semih'e maç sonrasında uyarılar yapıldı.
FENERBAHÇE'YE GÖZDAĞI
Bu sezon aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, zorluk kalitesi yüksek maçlarda bir başka oynuyor.
Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Galatasaray'ı da 2-1 yenerek Dolmabahçe'den puansız gönderdi.
Siyah beyazlılar Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etmişti. Beşiktaş, ligde 5 maç sonra da Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Galatasaray galibiyetiyle taraftara çifte bayram yaşattık. Maçtan 3 gün önce Galatasaray'ı yeneceğiz demiştim. Bu galibiyet camiamıza büyük moral oldu. Fenerbahçe'yi de yeneceğiz kimsenin şüphesi olmasın. Beşiktaş'ta hedef bitmez. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" dedi.
SALİH UÇAN KARARI
Beşiktaş'ta Salih Uçan hakkında bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlı takımda bu sezon ligde 417 dakika forma giyebilen Salih Uçan gelecek yıl takımda düşünülmüyor.
2026 sonunda sözleşmesi sona erecek olan Salih'e teklif gelmesi halinde değerlendirecek olan yönetim, oyuncuyu elden çıkartamazsa opsiyon maddesini rafa kaldırarak sözleşmesinin bitimini bekleyecek.
GEDSON GELİŞMESİ
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.
2027 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, Gedson'a zamlı yeni bir kontrat önerdi.
Oyuncu ile prensipte anlaşmaya varılırken sezon sonunda tarafların resmi imzaları atması bekleniyor. Portekizli oyuncu için gelen teklifleri geri çeviren yönetim, Gedson ile yola devam etmek istiyor.
IMMOBILE'NİN ALTERNATİFİ HAZIR
Galatasaray'ı Immobile'siz deviren Beşiktaş gelecek yıl yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Sezon başındaki formundan eser kalmayan İtalyan futbolcu ile hem yüksek maliyeti hem de mevcut form durumu nedeniyle yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılarda gündemdeki isim belli oldu.
ONUACHU BOMBASI
Takımı gençleştirme çalışmalarını sürdüren Kartal araya tecrübeli bir isim ekleyecek. Bu isim de Onuachu'dan başkası değil.
30 yaşındaki Nijeryalı için mali sıkıntının yaşandığı dönemde fedakarlıkta bulunacak olan yönetim, iş insanlarından destek alacak.
Premier Lig'e veda etmeye hazırlanan Southampton'ın da 1 yıllık sözleşmesi kalan Paul Onuachu'nun ayrılığına izin vermesi beklenirken resmi teklif ise sezon sonunda yapılacak.