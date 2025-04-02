Yapılan detaylı sağlık kontrollerinin ardından Ricardo'nun yaklaşık 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı öngörülüyor. Beşiktaş sağlık ekibi, oyuncunun tedavi sürecini titizlikle takip edecek.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.

Elan Ricardo'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. "