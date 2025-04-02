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Beşiktaş'ta yeni transfer şoku! Bir ay sahalardan uzak kalabilir

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kolombiyalı genç futbolcu Elan Ricardo’nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, 21 yaşındaki oyuncunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 15:21 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 15:21
Beşiktaş’ta yeni transfer şoku! Bir ay sahalardan uzak kalabilir

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Yapılan detaylı sağlık kontrollerinin ardından Ricardo'nun yaklaşık 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı öngörülüyor. Beşiktaş sağlık ekibi, oyuncunun tedavi sürecini titizlikle takip edecek.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.

Elan Ricardo'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. "

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