İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın derbi raporu! Hangi takım avantajlı?

EFSANE MAÇLAR OYNANDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki takım daha önce tam 8 kez birbirleri ile eşleşirken, futbolseverler efsane maçlara tanıklık etti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-1 yendiği maç da Kadıköy'de 8 gol çıkan 4-4'lük derbi de Türkiye'nin Kupası'nda oynandı.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın derbi raporu;