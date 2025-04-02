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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın derbi raporu! Hangi takım avantajlı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, yarı finale çıkma mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek. Yoğun heyecana sahne olması beklenen maç öncesi hangi takımın turu geçeceği de merak konusu. Peki, daha önce bu kupada 8 kez eşleşen ezeli rakiplerden hangisi daha fazla maç kazandı. İşte ZTK'nın derbi raporu...

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 14:40 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 14:44
İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın derbi raporu! Hangi takım avantajlı?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Kazanan takımın adını yarı finale yazdıracağı mücadele Kadıköy'de oynanacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın derbi raporu! Daha önce 8 kez eşleştiler

EFSANE MAÇLAR OYNANDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki takım daha önce tam 8 kez birbirleri ile eşleşirken, futbolseverler efsane maçlara tanıklık etti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-1 yendiği maç da Kadıköy'de 8 gol çıkan 4-4'lük derbi de Türkiye'nin Kupası'nda oynandı.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın derbi raporu;

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın derbi raporu! Daha önce 8 kez eşleştiler

FİNAL - 26 MAYIS 2016

Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın derbi raporu! Daha önce 8 kez eşleştiler

ÇEYREK FİNAL İLK MAÇ - 3 ŞUBAT 2008

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray

ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇI - 27 ŞUBAT 2008

Galatasaray 2 - 1 Fenerbahçe

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın derbi raporu! Daha önce 8 kez eşleştiler

ÇEYREK FİNAL İLK MAÇ - 8 MART 2006

Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray

ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇI - 22 MART 2006

Galatasaray 3 - 2 Fenerbahçe

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın derbi raporu! Daha önce 8 kez eşleştiler

FİNAL - 11 MAYIS 2005

Galatasaray 5 - 1 Fenerbahçe

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın derbi raporu! Daha önce 8 kez eşleştiler

YARI FİNAL - 7 ŞUBAT 2001

Fenerbahçe 4(7) - 4(6) Galatasaray (Penaltılar sonucu)

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın derbi raporu! Daha önce 8 kez eşleştiler

FİNAL İLK MAÇ - 11 NİSAN 1996

Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe

FİNAL RÖVANŞ MAÇI - 24 NİSAN 1996

Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray (Uzatmalar sonucu)

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın derbi raporu! Daha önce 8 kez eşleştiler

YARI FİNAL İLK MAÇ - 8 ŞUBAT 1995

Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇI - 22 ŞUBAT 1995

Galatasaray 8 - 7 Fenerbahçe (Penaltılar sonucu)

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın derbi raporu! Daha önce 8 kez eşleştiler

ÇEYREK FİNAL İLK MAÇ - 22 MART 1989

Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray

ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇI - 3 MAYIS 1989

Galatasaray 3 - 4 Fenerbahçe

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın derbi raporu! Daha önce 8 kez eşleştiler

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