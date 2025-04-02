İşte Ziraat Türkiye Kupası’nın derbi raporu! Hangi takım avantajlı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Kazanan takımın adını yarı finale yazdıracağı mücadele Kadıköy'de oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Kazanan takımın adını yarı finale yazdıracağı mücadele Kadıköy'de oynanacak.
EFSANE MAÇLAR OYNANDI
Ziraat Türkiye Kupası'nda iki takım daha önce tam 8 kez birbirleri ile eşleşirken, futbolseverler efsane maçlara tanıklık etti.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-1 yendiği maç da Kadıköy'de 8 gol çıkan 4-4'lük derbi de Türkiye'nin Kupası'nda oynandı.
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın derbi raporu;
FİNAL - 26 MAYIS 2016
Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe
ÇEYREK FİNAL İLK MAÇ - 3 ŞUBAT 2008
Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray
ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇI - 27 ŞUBAT 2008
Galatasaray 2 - 1 Fenerbahçe
ÇEYREK FİNAL İLK MAÇ - 8 MART 2006
Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray
ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇI - 22 MART 2006
Galatasaray 3 - 2 Fenerbahçe
FİNAL - 11 MAYIS 2005
Galatasaray 5 - 1 Fenerbahçe
YARI FİNAL - 7 ŞUBAT 2001
Fenerbahçe 4(7) - 4(6) Galatasaray (Penaltılar sonucu)
FİNAL İLK MAÇ - 11 NİSAN 1996
Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe
FİNAL RÖVANŞ MAÇI - 24 NİSAN 1996
Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray (Uzatmalar sonucu)
YARI FİNAL İLK MAÇ - 8 ŞUBAT 1995
Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray
YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇI - 22 ŞUBAT 1995
Galatasaray 8 - 7 Fenerbahçe (Penaltılar sonucu)
ÇEYREK FİNAL İLK MAÇ - 22 MART 1989
Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray
ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇI - 3 MAYIS 1989
Galatasaray 3 - 4 Fenerbahçe