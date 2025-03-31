Galatasaray’dan Fenerbahçe derbisi öncesi hakem ve algı açıklaması!

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.
Çarşamba akşamı oynanacak dev karşılaşma öncesi gündemi değerlendiren Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kamuoyunu etkilemeye yönelik bir algı operasyonu yürüttüğünü ileri sürdü.
Hatipoğlu, aynı zamanda derbinin hakemi olarak atanan Cihan Aydın üzerinden de benzer bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirterek, bu tür girişimlerin Türk futboluna zarar verdiğini vurguladı.
İbrahim Hatipoğlu (Takvim Foto Arşiv)
İşte o sözler...
SONUNA KADAR MÜCADELE
"Hazırlıklarımızı iki gündür aralıksız olarak Fenerbahçe derbisine hazırlanıyoruz. Oyuncularımız hırslı. Bu maçın önemini biliyorlar. Her iki kupa için terimizi son saniyeye kadar akıtacağız. Çarşamba günkü derbiden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz."
DERBİ HAKEMİ, ACUN ILICALI
"Galatasaray güçlü bir takım, iyi bir hocası ve iyi bir kadrosu var. Her çıktığı maçın favorisidir. Çarşamba günkü maçın da favorisi Galatasaray'dır. Biz bu turu geçip Türkiye Kupası'nı kazanan taraf olmak istiyoruz. Bundan 1 ay önce, Galatasaray'ın RAMS Park'ta Fenerbahçe derbisini oynadık. O maçın öncesini hatırlayın, bir de bu maçın öncesini hatırlayın. Tüm Türkiye'de algı operasyonu yapılıyordu, yabancı hakem atanmasına yönelik. Özellikle Fenerbahçe'nin asbaşkanı Acun Ilıcalı, her ortamda yabancı hakem çağrıları yapıyordu. Sanki o maç ile bu maç alakasız iki maçımız gibi hava yaratılıyor. Biz Galatasaray olarak mütekabiliyet esasıyla bir ay önce RAMS Park'ta oynadığımız derbinin benzer şartlarını çarşamba günü bekliyorduk. Hem hakem atamaları hem alınan güvenlik için... Benzer tedbirlerin, benzer atamaların yapılacağını ümit ediyorduk. Bir Türk hakemimiz açıklandı. Galatasaray olarak Türk - yabancı ayrımı yapmadığımızı, iyi hakem istediğimizi her fırsatta söyledik. Aynı noktadayız."
İbrahim Hatipoğlu (Takvim Foto Arşiv)
"HAKEMLE İLGİLİ TARTIŞMA VARDI"
"Atanan hakem ile ilgili çeşitli tartışmalar yaşandı geçtiğimiz günlerde. Yine Acun Ilıcalı tarafından bir kız çocuğu üzerinden Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğuna dair algılar yapıldı. Sonunda bu atama yapıldı. Bizim için en önemli konu hakemin adaletli davranması. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları çok net ispatlanmıştır. Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrılarını yapanlar, o günkü kıyameti koparmayanlar nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuğunu çok net gördük. Biz biliyorduk. Çok net ortaya çıktı."
"O GÜN AVANTAJIMIZ VARDI"
"O gün Galatasaray'ın bir iç saha avantajı vardı. Oluşturacakları baskıyla, atmosferle ortadan kaldırmaya yönelikti. Aynı atmosferin orada yaratılmaması için en büyük çağrıları olmadı. Ben duymadım."