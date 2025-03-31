Esenler Erokspor - Ankaragücü maçında ilginç pozisyon! Muhteşem gol sayılmdı

TFF 1. Lig'de Esenler Erokspor, Ankaragücü'nü 3-1 yendi ve 3 puanın sahibi oldu. Osman Özköylü'nün çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri Junior Fernandes (2) ve Olarenwaju Kayode kaydetti.

Bu sonuçla ev sahibi puanını 44'e yükseltirken başkent temsilcisi 38'de kaldı ve kümede kalma mücadelesinde kendisini adeta ateşe attı.