Esenler Erokspor - Ankaragücü maçında ilginç pozisyon! Muhteşem gol sayılmdı

TFF 1. Lig'de Esenler Erokspor, Ankaragücü'nü 3-1 yendi ve 3 puanın sahibi oldu. Osman Özköylü'nün çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri Junior Fernandes (2) ve Olarenwaju Kayode kaydetti.
Bu sonuçla ev sahibi puanını 44'e yükseltirken başkent temsilcisi 38'de kaldı ve kümede kalma mücadelesinde kendisini adeta ateşe attı.
Kayode (AA)
İLGİNÇ AN SONRASI FLAŞ KARAR
74. dakikada Kayode, orta sahada Mert Çetin'in hatasında vuruşunu yaptı ve faulle yerde kaldı. Maçın hakemi Furkan Aksuoğlu, top havadayken faul düdüğünü çaldı. Kayode'nin orta sahadan vuruşunda top ağlara gitti. Top ağlara gitmeden önce düdük çaldığı için gol geçerlilik kazanmadı. Ankaragücü'nde Mert Çetin, son adam kuralından dolayı kırmızı kart gördü.
Görüntü TRT Spor'dan alınmıştır