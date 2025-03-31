Bayern Münih’te Mario Gomez sesleri

Alman basınında yer alan habere göre Bayern Münih, geleceğe yönelik vizyonunu şekillendirmek amacıyla önemli isimlerle temas kuruyor. Kulübün hedefindeki isimlerden biri ise şu anda Red Bull Futbol Grubu'nda futbol direktörlüğü yapan Mario Gomez.

2022 yılından bu yana görev yapan Gomez, Bragantino, New York Red Bulls ve RB Leipzig gibi kulüplerin yer aldığı geniş organizasyonda futbol direktörü olarak çalışıyor. Başarılı performansı, Bayern Münih'in dikkatinden kaçmadı.

Bayern Münih, Mario Gomez'in futbol yönetimi konusundaki çalışmalarını yakından izliyor. Kulüp, 39 yaşındaki futbol adamının vizyonunu daha iyi anlamak için 2023 yılında kapsamlı bir araştırma da gerçekleştirdi.

Gomez'in sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Ancak Bayern Münih'in ilgisi, bu sözleşmeye rağmen transfer ihtimalini gündeme taşıyor. 2009-2013 yılları arasında Bayern Münih forması giyen Alman efsane, 174 maçta 113 gol ve 26 asistlik etkileyici bir performansa imza atmıştı. Taraftarların gönlünde taht kuran eski golcünün, kulübe bu kez farklı bir rolde dönmesi söz konusu olabilir.