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Beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e gelen ciddi tekliflerin ardından kanat hattını güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda sezon başında da gündeme gelen dünyaca ünlü yılzı futbolcu yeniden transfer listesine alındı.

Raheem Sterling (REUTERS) BONSERVİSİ CHELSEA'DE 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu sezon Arsenal'da kiralık olarak forma giyiyor. Bonservisi ise Premier League devi Chelsea'nin elinde bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un öncelikli hedefleri arasında yer alan Sterling için Galatasaray yönetimi, maliyet açısından uygun bir formül üzerinde çalışıyor.