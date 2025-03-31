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Galatasaray transferde kanatlanacak! Ada'nın yıldızı Cimbom yolunda

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı kırmızılı ekipte Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı senaryosu üzerine hazırlık yapılıyor. Listede ise bir dünya yıldızı var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 17:32 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 17:34
Galatasaray transferde kanatlanacak! Ada’nın yıldızı Cimbom yolunda

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Beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e gelen ciddi tekliflerin ardından kanat hattını güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda sezon başında da gündeme gelen dünyaca ünlü yılzı futbolcu yeniden transfer listesine alındı.

Raheem Sterling (REUTERS)Raheem Sterling (REUTERS)

BONSERVİSİ CHELSEA'DE

30 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu sezon Arsenal'da kiralık olarak forma giyiyor. Bonservisi ise Premier League devi Chelsea'nin elinde bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un öncelikli hedefleri arasında yer alan Sterling için Galatasaray yönetimi, maliyet açısından uygun bir formül üzerinde çalışıyor.

Raheem Sterling (REUTERS)Raheem Sterling (REUTERS)

GELECEĞİ BELİRSİZ

Arsenal'da yedek kalmaktan dolayı mutsuz olan Sterling'in, sezon sonunda takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Chelsea'nin de tecrübeli futbolcuyu gelecek planlarında düşünmediği gelen bilgiler arasında. Bu durum, Galatasaray'ın transfer sürecini kolaylaştırabilir.

Raheem Sterling (REUTERS)Raheem Sterling (REUTERS)

PİYASA DEĞERİ GERİLEDİ

Bir dönem Manchester City formasıyla 160 milyon Euro piyasa değerine ulaşan Raheem Sterling'in güncel değeri ise 15 milyon Euro seviyelerinde. Sarı-kırmızılı yönetim, bu değerin çok altında bir bonservis bedeliyle transferi tamamlamayı hedefliyor.

Raheem Sterling (REUTERS)Raheem Sterling (REUTERS)

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İngiliz yıldız, Arsenal formasıyla bu sezon 23 resmi maçta görev aldı. 1 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Sterling, istikrarlı bir performans sergileyemese de tecrübesiyle dikkat çekiyor.

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