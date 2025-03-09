Fenerbahçe’de Talisca umudu!

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Rangers ile oynayacakları rövanş maçı öncesinde kadroda değişikliğe gidebilir.



Portekizli teknik adam Glasgow'da Yusuf Akçiçek, Dusan Tadic ve Sofyan Amrabat'ı yedek kulübesine çekip Fred, Osayi Samuel ve Anderson Talisca ile maça başlayacak. Talisca, ilk maçta sıfır çeken Tadic'in yerine 10 numarada görev alacak.





Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri kritik bir katkı vermeyen Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanacak rövanş maçının kader adamlarından biri olacak. Teknik direktör Jose Mourinho, Rangers karşısında Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürecek.