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Fenerbahçe'de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, gelecek sezon için çalışmayı düşünmediği isimleri yönetime bildirdi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 11:07 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 11:07
Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak uzun süren hasretine son vermek istiyor. Ligin son haftasında Antalyaspor karşısında rahat bir galibiyet alan sarı lacivertliler, puan farkını 4'e indirdi.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

RANGERS MORALLERİ BOZDU

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final hedefiyle Rangers karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe, ağır favori olduğu mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Rangers'ın 2 golü de ofsayta takılırken, oynanan futbol camiada memnuniyetsizlik yarattı.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

25 MAÇ SONRA İLK

Fenerbahçe, 25 resmi maçın ardından kalesinde 3 gol gördü. Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

AVRUPA'DA DA İLK KEZ

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez evinde 3 gole engel olamadı.

Bu sezon Avrupa'da evinde 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere 8. müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 kaybettiği Athletic Bilbao maçı dışında rakiplerine en fazla 1 gol şansı vermişti.

Fenerbahçe, ilk kez kalesinde 3 golü Rangers karşısında gördü.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

LIVAKOVIC KARARI

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi alan İrfan Can Eğribayat, iyi bir performans ortaya koymuştu.

İrfan Can, performansı sonrası Livakovic iyileşmesine rağmen kaleyi bırakmamıştı. Ancak 26 yaşındaki file bekçisi, Rangers'a karşı kaybedilen 3-1'lik maçta performansıyla tartışma yarattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu gelişmenin ardından Rangers ile oynanacak rövanş maçında kalede Dominik Livakovic'e forma vermeyi planlıyor.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

2 İSME TEPKİ

Fred'in yokluğunda Amrabat-Szymanski orta saha ikilisinin hataları pahalıya patladı.

Polonyalı gereksiz çalım tercihleriyle topu kaptırıp ilk gole davetiye çıkardı. Amrabat ise temponun çok altında kaldı.

Faslı oyuncunun savunmaya geri dönüşte yaşadığı sorunu değerlendiren Rangerslı oyuncular ilk yarıda 10 kez Fenerbahçe ceza sahasına girdi, 42'deki kontratak ikinci golü getirdi.

Amrabat ve Szymanski'nin performansları sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

FRED'SİZ OLMUYOR

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rangers'ı konuk etti. Sarı-Lacivertliler, 3-1'lik skorla kaybederek rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü.

Kanarya'da sarı kart cezalısı olan Fred, zorlu müsabakada forma giyemedi. Geçen sezon başında kadroya dahil edilen ve orta sahadaki performansıyla dikkat çeken Sambacı oyuncunun yokluğu her zaman hissedildi.

Geçen sezon İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, alınan 6 mağlubiyetin 4'ünde sahaya Fred'siz çıktı. Bu istatistiğin bu sezon da benzer bir şekilde olduğu görüldü.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

KRİTİK MÜCADELELERDE YOKTU

Mourinho'nun gelmesiyle önceki yıla göre farklı bir rol üstlenen Fred, yine takımın en önemli isimlerinden biri.

32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin bu sezon kaybettiği 6 maçın 3 tanesinde forma giymedi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ismi yazılmayan Fred, 2-1 kaybedilen Lille mücadelesinde yoktu.

Başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynanan ve 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao karşılaşmasında da sarı kart cezalısı olması sebebiyle şans bulamadı. Fred, son olarak geçen Perşembe Rangers'a karşı 3-1'lik yenilginin alındığı müsabakada sahada olamadı.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

"ORGANİZASYON OLARAK KÖTÜYDÜK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Rangers maçı sonrası Fred'in eksikliğine değindi. Portekizli teknik direktör, daha önce Manchester United'da birlikte çalıştığı oyuncusu için "Orta sahada Fred'in eksikliğini organizasyon anlamında çok hissettik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sarı-Lacivertliler, geçen sezon aldığı 7 beraberliğin 4'ünde Fred'siz oynadı. Kariyerine Brezilya ekiplerinden SC Internacional'de başlayan tecrübeli oyuncu, 2013-14 sezonu başında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk'e gitti.

2018-19'da 59 milyon euroya M.United'ın yolunu tutan Fred, geçen sezon 9.74 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye imza attı.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

MOURINHO ŞAŞKINLIĞI

Fenerbahçe'de dikkat çeken konulardan biri teknik direktör Jose Mourinho'nun kararları oldu.

Karşılaşmadan önce turun çift ayaklı bir eşleşme olduğunu söyleyen Mourinho, buna rağmen Rangers karşısında 1-2 geride kapatılan ilk yarının ardından çok erken risk aldı.

İkinci yarının başında Yusuf Akçiçek'i oyundan alan Mourinho, genç futbolcu yerine Anderson Talisca'yı oyuna dahil etti. Portekizli teknik adam, 54. dakikada ise bu kez Sebastian Szymanski yerine Alan Saint-Maximin'i sahaya sürdü.

79'daki Mert Müldür - İrfan Can Kahveci değişikliği ile iyice risk alan Mourinho, Vaclav Cerny'nin 81. dakikada attığı gole engel olamadı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Jose Mourinho'nun Rangers maçında çok erken risk alması taraftarlarda şaşkınlığa neden oldu.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

SOYUNMA ODASI KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Jose Mourinho'nun soyunma odasında; "Çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Kaybetmeyi hak ettik. Ancak bir maç, bir 90 dakika daha var. Onlar bizi evimizde nasıl yendiyse biz de onları evlerinde yenebiliriz. Biz daha iyi daha kaliteli bir takımız. Her şey bizim elimizde. Kafanızı kaldırın, henüz hiçbir şey bitmedi. Biz bu turu geçip önümüzde bakacağız. Bu maça hazırlanmak için de vaktimiz oldukça fazla" dediği öğrenildi.

Oyuncular da hep birlikte birbirlerine tur sözünü verdi.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

FILIP KOSTIC GELİŞMESİ

Fenerbahçe, Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in bonservisini almak için İtalyan kulübüyle görüşmelere başlayacak.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

2 GOL 6 ASİST

Sarı lacivertli takımda bu sezon 25 maça çıkan ve 2 gol, 6 asistlik performans sergileyen Kostic, teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözdeleri arasına girdi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Portekizli teknik adamın takdir ettiği Sırp sol bek için Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

JUVENTUS'A YENİ TEKLİF

Sarı lacivertlilerin, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Kostic'i takımda tutmak için Juventus'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Haber detayında, yönetimin 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istediği ve Filip Kostic'e de 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

OPSİYON 6 MİLYON

Kostic'in 6 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

AYRILIK ÇANLARI

Fenerbahçe'de bonservisi alınması planlanan isimlerin yanı sıra gönderilmesi düşünülen isimler de netleşmeye başladı.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

Teknik direktör Jose Mourinho, sezon başında bonservisi alınan ancak sık sakatlanması nedeniyle bir türlü verim alınamayan Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılabileceğini belirtti.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

BECAO DA YOLCU

Sezon başında Jose Mourinho'nun ilk 11'de tercih etmediği Rodrigo Becao da sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

Jose Mourinho, Brezilyalı stoper ile devam etmek istemediğini yönetime bildirdi. Sambacı'nın gelecek sezon Serie A'ya dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

CENK TOSUN KARARI

Fenerbahçe'ye sürpriz bir şekilde transfer olan Cenk Tosun, istediği forma şansını bulamadı.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

Adı Süper Lig ve Japon kulüpleriyle anılan golcü futbolcu da ayrılmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

MAXIMIN'E VEDA

Kiralık yıldızlardan Kostic ve Skriniar ile devam etmeyi planlayan Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile ise vedalaşacak.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

Devre arasında Napoli'ye transfer olmak isteyen Fransız yıldızın imzası son anda gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

OSAYI YOLCU

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi Samuel de Premier Lig'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

Kanarya, sezon sonunda Osayi Samuel'in bölgesini Mimovic ile dolduracak.

Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi

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