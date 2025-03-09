Nico Williams’tan Wilfried Zaha itirafı!

Futbol dünyasında beğendiği oyuncular sorulduğunda ise Neymar ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızları sevdiğini dile getiren Williams, beklenmedik bir ismi de listeye ekledi: Wilfried Zaha. Crystal Palace döneminde Fildişi Sahilli futbolcuya özel bir ilgi duyduğunu belirten genç yetenek, şu sözleri kullandı:

"Daha önce adını vermemiştim ama Zaha'yı gerçekten çok severdim. Hatta saçımı onun gibi kestirdim. Çalımlarını ve hareketlerini kopyalamaya çalıştım. Neymar, Ronaldo ve Zaha gibi oynamak istedim ama henüz onların yapabildiklerinin yalnızca %5'ini gerçekleştirebildim."