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Fenerbahçe'ye Skriniar müjdesi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Milan Skriniar, kısa sürede gösterdiği performansla beğeni topladı. Kanarya, yıldız futbolcunun bonservisini almak için girişimlere başlarken Fransa'dan da müjdeli haber geldi.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 12:47 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 12:47
Fenerbahçe’ye Skriniar müjdesi!

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Fenerbahçe'nin devre arasında yarım sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladığı Milan Skriniar, performansı ile taraftarların ve yönetimin beğenisini topladı.

Ezeli rakibine attığı transfer çalımı ile gündem olan Kanarya, bu kez Slovakyalı stoperin bonservisi için harekete geçti.

Fenerbahçe’ye Skriniar müjdesi!

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından yine Slovakyalı olan Martin Skrtel'in sarı lacivertli formayı seçmesi için ikna ettiği Skriniar'ın da takımda kalmaya sıcak baktığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe’ye Skriniar müjdesi!

Öte yandan Paris'te, 30 yaşındaki stoper için karar verildi. Ligue 1 devi, tecrübeli stoperin bonservisinin Fenerbahçe'ye satılmasına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’ye Skriniar müjdesi!

Transferin rahat bir şekilde gerçekleşebilmesi adına PSG'nin yaz transfer dönemi için listesinde bulunan Ibrahima Konate büyük rol oynuyor. Fransız temsilcisi, ayrılığına kesin gözle bakılan Skriniar'ın yerine Konate'yi alarak savunma hattını güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe’ye Skriniar müjdesi!

TAKAS TEKLİFİNE DAHİL EDİLEBİLİR

Öte yandan Fransız stoperin PSG'ye olumlu baktığı fakat Liverpool'un 25 yaşındaki oyuncuyu (eğer ki yeni sözleşme imzalamaya ikna edemez ise) Real Madrid'e Rodrygo için sunacağı takas teklifine dahil edeceği düşünülüyor.

Fenerbahçe’ye Skriniar müjdesi!

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