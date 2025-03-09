Fenerbahçe’ye Skriniar müjdesi!

Fenerbahçe'nin devre arasında yarım sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladığı Milan Skriniar, performansı ile taraftarların ve yönetimin beğenisini topladı.
Ezeli rakibine attığı transfer çalımı ile gündem olan Kanarya, bu kez Slovakyalı stoperin bonservisi için harekete geçti.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından yine Slovakyalı olan Martin Skrtel'in sarı lacivertli formayı seçmesi için ikna ettiği Skriniar'ın da takımda kalmaya sıcak baktığı ortaya çıktı.
Öte yandan Paris'te, 30 yaşındaki stoper için karar verildi. Ligue 1 devi, tecrübeli stoperin bonservisinin Fenerbahçe'ye satılmasına sıcak bakıyor.