Rey Manaj hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sivasspor'un sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçın başlarında korkutan bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Sivasspor'un forveti Rey Manaj ile Göztepe'nin savunma oyuncusu Koray Günter kafa kafaya çarpıştı.

Pozisyonun ardından Rey Manaj ambulansla hastaneye kaldırıldı. Golcü oyuncunun bilincinin açık olduğu belirtildi.

Koray Günter ise saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti.

SIMIC DE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Manaj'ın yerine oyuna dahil olan Simic de 32. dakikada Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpıştı ve Sırp futbolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı.