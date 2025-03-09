SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Rey Manaj hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig'de Sivasspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın henüz başında Koray Günter ile çarpışan Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 13:39 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 14:21
Rey Manaj hastaneye kaldırıldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sivasspor'un sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçın başlarında korkutan bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Sivasspor'un forveti Rey Manaj ile Göztepe'nin savunma oyuncusu Koray Günter kafa kafaya çarpıştı.

Pozisyonun ardından Rey Manaj ambulansla hastaneye kaldırıldı. Golcü oyuncunun bilincinin açık olduğu belirtildi.

Koray Günter ise saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti.

SIMIC DE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Manaj'ın yerine oyuna dahil olan Simic de 32. dakikada Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpıştı ve Sırp futbolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Kanlı musibetin sonu göründü | YPG’ye tepki
Emeklinin gözü Kabine’de! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular
Terörsüz Türkiye bölgesel iş birliği! Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye... Amman’da 5’li güvenlik masası
Şaibe paniği İmamoğlu’na CV güncelletti! Yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü belgelendi: 10’dan 48’e çıkarıp liste şişirdiler
Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...
Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi
İmralı’ya 4. tur! DEM heyeti Suriye’nin kuzeyine eli boş gitmeyecek... Öcalan YPG’ye mektup ya da mesaj gönderecek iddiası
Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi
CHP’li Ahmet Kurtuluş adliyeye sevk edildi! AK Partili Elif Lale Bilgili’ye sistematik mobbing... Atalım şunu dışarı
Fenerbahçe’ye Skriniar müjdesi!
Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Salı gününden itibaren...
PKK’nın fesih kongresi için İkinci Kandil formülü! Türkiye - Irak - Suriye arasında 3’lü mekanizma: Tasfiyenin yol haritası
Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...
Başkan Erdoğan’dan Kadıköy Belediye Meclisi’ndeki skandal görüntülere sert tepki: CHP kadın düşmanı partidir
Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor?
Ekrem İmamoğlu’ndan Ramazan gafı: Bayramınız kutlu olsun… Duvardaki saat kafaları karıştırdı: İftar mı reklam mı?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Diline hakim olan beladan uzak olur
Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı
Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin püf noktaları!
ABD Kongresi’nde İsrail Helen İttifakı! Hedefleri Türkiye ve Başkan Erdoğan