SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi yabancı hakem açıklaması!

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yabancı hakem talebinde bulunduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu talebin TFF tarafından değerlendirildiği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 17:12 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 17:15
Beşiktaş’tan Galatasaray derbisi öncesi yabancı hakem açıklaması!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'tan derbilere yabancı hakem talebi hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı'nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur.

Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır.

Tüm bu gelişmeler ortadayken, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş yıldız futbolcuyla sözleşme uzatacak! İmza yakınBeşiktaş yıldız futbolcuyla sözleşme uzatacak! İmza yakın
Beşiktaş yıldız futbolcuyla sözleşme uzatacak! İmza yakın
Beşiktaş yeni forvetini buldu! Ciro Immobile yerine o gelecekBeşiktaş yeni forvetini buldu! Ciro Immobile yerine o gelecek
Beşiktaş yeni forvetini buldu! Ciro Immobile yerine o gelecek

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Avrupa Birliğine çağrı: Hedefimiz tam üyelik! | Avrupa’nın güvenliği Türkiye ile planlanmalı
Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?
Binance
Trump Trudeau’yu resmen ağlattı! Kanada Başbakanı küfür kıyamet konuşmadan sonra gözyaşlarına boğuldu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a bir dava bir soruşturma!
Erdoğan’ın Türkiye’si Avrupa’nın vazgeçilmezi! Le Monde yazdı: Masada tek bir ülkeye ihtiyaç var
CHP’de Adnan Beker krizi büyüyor! Özgür Özel’den kendisini yalanlayan Mansur Yavaş’a yanıt: 6 ay önce Adnan gelebilir dedi
Trump’tan İran’ın dini lideri Hamaney’e nükleer mektup
Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu! Otopsi ne zaman açıklanacak?
CHP-DEM’li Ahmet Özer’in terör iddianamesi kabul edildi! Gizli tanık ifadesinde ne dedi?
Turkuvaz Medya’da Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları zirvesi!
Kutsal topraklarda ramazanın ilk cuması | Özgür Suriye’de bir ilk: Müslümanlar Emevi Camii’ne akın etti
Vedat Milor ve Kent Lokantası gerçeği... Ticaret Bakanlığı neden inceleme başlattı? Açıklama geldi
Maydonoz Döner olayında yeni gelişme! Bilgisayarında bulundu! Kod adı: Oğuz! İşte FETÖ’cülerin yurt dışına kaçış formu
Lazkiye’deki devrik rejim unsurlarına operasyon: Diktatör Esad’ın katil komutanı yakalandı
Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig
Beykoz Belediyesi’ndeki ihale vurgununda yeni gelişme! Talimat özel kalemden uygulama o isimden! Dikkat çeken mesaj
CHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Laleli’deki 4 dövizciden kamera kaydı istendi
Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi
Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı