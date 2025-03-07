Gedson Fernandes (AA)

5 YILLIK KONTRAT

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes'in menajeriyle bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan müzakereler sonucunda, Portekizli yıldızın 2027 yılında bitecek olan kontratı 3 yıl daha uzatıldı. Bu anlaşmayla birlikte Gedson'un 2030 yılına kadar Beşiktaş'ta kalması sağlandı.

Öte yandan, geçen sezon maaşı 1.7 milyon euroya yükseltilen yıldız futbolcunun, yeni sözleşmesi kapsamında ücretinde ek bir iyileştirme yapıldığı da öğrenildi.