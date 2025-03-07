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Beşiktaş yıldız futbolcuyla sözleşme uzatacak! İmza yakın

Son haftalarda yakaladığı performansla adından söz ettiren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Yönetim, performansıyla ön plana çıkan futbolculardan biriyle kontrat imzalamak üzere. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 09:41 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 09:41
Beşiktaş yıldız futbolcuyla sözleşme uzatacak! İmza yakın

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Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni bir sayfa açan ve ilerleyen haftalar için umut veren Beşiktaş'ta yaz harekatı da başladı. Kara Kartal, yıldız futbolcularıyla birlikteliğini sürdürmek amacında.

Gedson Fernandes (AA)Gedson Fernandes (AA)

Sporx'in haberine göre siyah beyazlıların dinamosu Gedson Fernandes, bu sezon sergilediği üstün performansla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Orta sahada takımın en önemli yapı taşlarından biri haline gelen Portekizli yıldız, siyah-beyazlı formayla kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Yönetim de düğmeye basarak 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmaya karar verdi. Görüşmelerde de sona gelindi.

Gedson Fernandes (AA)Gedson Fernandes (AA)

Beşiktaş yönetimi, Gedson Fernandes için gelen dev teklifleri değerlendirmeye almıştı. Önce Rus ekibi Spartak Moskova, ardından İtalya Serie A devi AC Milan, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. Beşiktaş, oyuncunun bonservisinin %50'sine sahip olmasına rağmen, Benfica'dan diğer yarısını almak için girişimlerini hızlandırmıştı. Plan, oyuncuyu 30 milyon euro karşılığında satarak büyük bir gelir elde etmekti. Ancak Benfica ile anlaşma sağlanamayınca, yönetim farklı bir yol izleme kararı aldı.

Gedson Fernandes (AA)Gedson Fernandes (AA)

5 YILLIK KONTRAT

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes'in menajeriyle bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan müzakereler sonucunda, Portekizli yıldızın 2027 yılında bitecek olan kontratı 3 yıl daha uzatıldı. Bu anlaşmayla birlikte Gedson'un 2030 yılına kadar Beşiktaş'ta kalması sağlandı.

Öte yandan, geçen sezon maaşı 1.7 milyon euroya yükseltilen yıldız futbolcunun, yeni sözleşmesi kapsamında ücretinde ek bir iyileştirme yapıldığı da öğrenildi.

Gedson Fernandes (AA)Gedson Fernandes (AA)

9 GOLDE ADI VAR

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta görev alan Gedson Fernandes, takımına büyük katkı sağladı. 8 gol ve 1 asistle oynayan Portekizli orta saha, hücum ve savunmadaki etkili performansıyla dikkat çekti.

Yeni sözleşmesiyle birlikte Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giymeye devam edecek olan Gedson Fernandes, taraftarların da en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

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