İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yabancı hakem açıklaması!

Bir derbiyi kadın hakemin yönetmesini çok istediğini ifade eden Hacıosmanoğlu, "Panelin öncelikle sizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii kadın - erkek eşitliğinden bahsetti arkadaşlarımız. Hepimizin kutsalı annelerimiz değil mi? Onlar doğurdu bizi. Demek ki kadınların her zaman bizden önde olması lazım. Ben hayatımda her zaman bu felsefeyi düşündüm. Yürürken hiçbir zaman onların önüne geçme gayretim olmadı, hep arkalarında durdum. Benim tek arzum var Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na da söyledim, son günlerde de gündemimiz derbi maçlarını yabancı hakemler mi yönetsin diye. Çünkü insanlar konuşmak için kendilerine malzeme arıyor. Malzeme buldukça da oradan işlemeye devam ediyorlar. Allah'tan tek bir dileğim var, benim görev yaptığım dönem içerisinde yabancı hakem istiyorlar ya, içinizden çıkıp bir kardeşimizin o derbi maçını yönetmesi en büyük hayalim. Bunun için de çok çalışmanız lazım.

İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)

"YABANCILARA YAKLAŞAMIYORLAR"

Biz federasyon olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Türk Eğitim Vakfı'na da buradan teşekkür ediyorum. Sizin talepleriniz doğrultusunda Selçuk Bey buna devam etmek zorunda. Kadınlarımızın daha çok söz sahibi olması için. Tabii başarmak için çok çalışmak lazım. İnşallah yabancı hakem isteyen kulüplerimize pırıl pırıl içinizden bir tane genç kardeşimiz çıkar, derbi maçını yönetir. Bizim kadınımız Osmanlı kadını. Ben dün hakem arkadaşlarımıza da söyledim. Maçları yönetirken yabancı hakem yönetirken Avrupa Kupası maçlarında dikkat ediyorsunuz, hakemin yanına yarım metre yaklaşamıyorlar. Dün akşam dedim sizin onlardan ne farkınız var? Siz niye müsaade ediyorsunuz. Kuralları uygularsınız yanına gelemezler. İkaz edersin, üstelerse sarı kartı gösterirsin. Aynı oyuncu bir daha aynı hareketi mi yapıyor, kırmızı kartı gösterirsin.

"GEREKENİ YAPIN, KORUMA BENİM!"

Güçlü camialar var onlardan korkuyorsanız bu delikanlılığı gösterirseniz, o adamın bütün koruması bana ait. Kimse zarar veremez. Yeter ki doğruları yapın. Başarı oradan geçiyor. Sahada kuralları uygulayan sizsiniz, oranın hakimi sizsiniz. İnşallah en kısa zamanda bir tane bayan hakemimiz Süper Lig'de derbi maçını yönetirken Türk milleti de seyreder" dedi.

"BURADA ZORLUK YAŞIYORUZ"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, katılımcılara buraya geldikleri için teşekkür etti. Ardından konuşmasına başlayan Ferhat Gündoğdu şu ifadelere yer verdi:

"Meslektaşlarımız, göz bebeklerimiz, hakemlerimiz en zor işi yapan, Türkiye'de hakemliğin hakemlik yönetiminin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama bir de kadın yönünden empati yaptığımız zaman kadın yönünden daha da fazla zorlukları yaşayan bu meslektaşlarım çok büyük övgüyü hak ediyorlar. Onlara da katıldıkları için teşekkür ediyorum. Herkesin öncelikle kadınlar günü kutlu olsun. Umarım güzel şeylere vesile olur. Futbol Federasyonu liderliğinde eğitim odaklı güzel gelecek için vesile olur bugün. Eğitim yapmadan, yatırım yapmadan hiçbir şekilde sonuç alamayacağız. Bunu biliyoruz. Ancak cari işlerle o kadar çok yoruluyoruz ki. Gündelik işlerimizi yaparken yatırım yapmaya, geleceğe bakmaya ve beklemeye tahammülümüz olmuyor. Hem bizler tarafından, hem paydaşlarımız tarafından hem de bizden hizmet tarafından. Burada bir zorluk yaşıyoruz. Tabii bunu aşmak bizim görevimiz.