Beşiktaş yeni forvetini buldu! Ciro Immobile yerine o gelecek

Siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde Keny Arroyo'yu kanada, Elan Ricardo'yu ise orta sahaya takviye etmişti. Ancak forvet bölgesine yapılması planlanan hamle yaz transfer dönemine bırakıldı. Beşiktaş'ın scout ekibi, yeni golcü için detaylı bir çalışma yürütüyor.
Jonas Wind (AP)
LİSTEDE JONAS WİND DE VAR!
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Wolfsburg'un 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Jonas Wind'i takibe aldı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız golcü, transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Scout şefi Eduard Graf ve ekibi, sezon sonuna kadar Wind'in performansını izlemeye devam edecek.
Jonas Wind (AP)
Beşiktaş, sezon sonunda Immobile ile yolları ayırarak hücum hattını güçlendirecek bir isimle yola devam etmeyi planlıyor. Transfer döneminde siyah-beyazlıları hareketli günler bekliyor.