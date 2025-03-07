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Beşiktaş yeni forvetini buldu! Ciro Immobile yerine o gelecek

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentilerin uzağında kalan Ciro Immobile için yolun sonu göründü. Avrupa’da gol atamayan ve son 6 lig maçında sessiz kalan 35 yaşındaki forvetin, sezon sonunda takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Beşiktaş yönetimi, yıllık 6 milyon Euro’luk maaş yükünden kurtularak yeni bir santrfor transferine kaynak oluşturmayı hedefliyor

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 11:14 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 11:14
Beşiktaş yeni forvetini buldu! Ciro Immobile yerine o gelecek

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Siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde Keny Arroyo'yu kanada, Elan Ricardo'yu ise orta sahaya takviye etmişti. Ancak forvet bölgesine yapılması planlanan hamle yaz transfer dönemine bırakıldı. Beşiktaş'ın scout ekibi, yeni golcü için detaylı bir çalışma yürütüyor.

Jonas Wind (AP)Jonas Wind (AP)

LİSTEDE JONAS WİND DE VAR!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Wolfsburg'un 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Jonas Wind'i takibe aldı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız golcü, transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Scout şefi Eduard Graf ve ekibi, sezon sonuna kadar Wind'in performansını izlemeye devam edecek.

Jonas Wind (AP)Jonas Wind (AP)

Beşiktaş, sezon sonunda Immobile ile yolları ayırarak hücum hattını güçlendirecek bir isimle yola devam etmeyi planlıyor. Transfer döneminde siyah-beyazlıları hareketli günler bekliyor.

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