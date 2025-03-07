Beşiktaş yeni forvetini buldu! Ciro Immobile yerine o gelecek

Siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde Keny Arroyo'yu kanada, Elan Ricardo'yu ise orta sahaya takviye etmişti. Ancak forvet bölgesine yapılması planlanan hamle yaz transfer dönemine bırakıldı. Beşiktaş'ın scout ekibi, yeni golcü için detaylı bir çalışma yürütüyor.