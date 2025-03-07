Kolo Muani’den İtalya’da kalma sinyali

.Sezonun ilk yarısında PSG formasıyla beklediği kadar süre alamayan ve büyük baskı altında kaldığını dile getiren Kolo Muani, Fransa'daki deneyimi hakkında da samimi itiraflarda bulundu. "Paris'te baskıyı yönetmekte zorlandım ve fırsatları değerlendiremedim ama pişman değilim. Futbolda her şeyin bir zamanı var," diyerek ülkesindeki macerasını değerlendirdi.
İtalya'da ise bambaşka bir hikâye yazan Kolo Muani, Juventus formasıyla şimdiden fark yaratmış durumda. Serie A'da gösterdiği üstün performansla en iyi oyuncu seçilen Fransız golcü, gelecek planlarını da Torino ekibinin Avrupa'daki konumuna bağlıyor.
Kolo Muani (AA)
JUVENTUS'TAKİ PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Juventus formasıyla çıktığı 9 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Kolo Muani, kısa sürede takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi. Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesi halinde kalmaya daha sıcak bakacağını belirten yıldız futbolcu, Torino ekibindeki geleceği konusunda kapıyı açık bıraktı.