Kolo Muani’den İtalya’da kalma sinyali

.Sezonun ilk yarısında PSG formasıyla beklediği kadar süre alamayan ve büyük baskı altında kaldığını dile getiren Kolo Muani, Fransa'daki deneyimi hakkında da samimi itiraflarda bulundu. "Paris'te baskıyı yönetmekte zorlandım ve fırsatları değerlendiremedim ama pişman değilim. Futbolda her şeyin bir zamanı var," diyerek ülkesindeki macerasını değerlendirdi.