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Ismail Jakobs'tan merak uyandıran paylaşım

Galatasaray’da sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Ismail Jakobs, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Senegalli yıldızın sözlerinin ardından yapacağı dönüş merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 21:43 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 21:43
Ismail Jakobs’tan merak uyandıran paylaşım

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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Ismail Jakobs, Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"YANILDIKLARINI KANITLAYACAĞIZ"

Jakobs, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Kişisel olarak sosyal medyada konuşmayı sevmiyorum ama bir şeyler söylemenin zamanı geldiğini hissediyorum. Sakatlığım nedeniyle herkesten daha fazla üzgünüm, ancak her gün, sonunda geri dönüp savaşmak ve bu inanılmaz kulüp için her şeyimi vermek adına çok çalışıyorum. Her geçen gün, bir adım daha yaklaşıyorum. Beni destekleyen ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Her zaman inanmayanlar olacak, ama biz onlara yanıldıklarını kanıtlayacağız."

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