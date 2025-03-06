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Galatasaray'da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun geri kalanında da ünvanını koruyarak kupanın sahibi olmak istiyor. Sarı kırmızılılarda transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Yıldız futbolcunun ayrılması gündeme geldi. Hem de dünyanın en önemli teknik direktörlerinden biri, kendisini istedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 16:54
Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

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Sezona 4 kulvarda şampiyonluk olarak başlayan Galatasaray, Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilmiş ve UEFA Avrupa Ligi'nde de AZ Alkmaar'ı iki maçta da yenilerek elenmişti. Okan Buruk ve öğrencilerinin elinde sadece Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

YİNE DERBİ OYNAYACAK

Fenerbahçe ile kıran kırana devam eden yarışı ligde önde götüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da ezeli rakibiyle karşılaşacak. 1, 2 veya 3 Nisan'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbiden galip ayrılan taraf adını yarı finale yazdıracak. Finale çıkmak için Konyaspor - İskenderunspor mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

PAŞA KARŞISINDA 2 PUAN GİTTİ

Ligde son maçında Kasımpaşa ile karşılaşan Cimbom, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Aslan, mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 geriye düştü. Ancak pes etmeyerek bir kez daha öne geçmeyi başarıp skoru 3-2'ye getirdi. Son dakikalardaki penaltı golü, 2 puan kayıp yaşanmasına neden oldu.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK İSTENİYOR

Yenilmezlik serisini sürdüren ve bu sezon kimseye mağlup olmayan sarı kırmızılı ekipte sezonun geri kalanında da aynı başarı tekrar edilerek kupaya uzanılmak isteniyor. Şu anda sadece Beşiktaş'ın başarabildiği bu karne için yoğun uğraş veriliyor.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

HEDEF DERBİ

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de oynayacağı iki kritik mücadele sonrasındaki çıkacağı Beşiktaş derbisi büyük önem taşıyor. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibiyle karşılaşmadan önce Alanyaspor deplasmanına çıkacak ve milli ara öncesinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

BURUK'TAN DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taktiksel anlamda önemli bir değişikliğe giderek yeniden üçlü savunma sistemine dönüş yapmayı planlıyor. Bu stratejiyle özellikle Frankowski başta olmak üzere bazı oyuncuların daha etkili kullanılması hedefleniyor. Yapılacak değişikliklerle birlikte kadrodaki bazı isimlerin mevkilerinde de farklılıklar yaşanacak.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

Teknik ekibin planına göre, savunmanın sağ stoper bölgesinde Mario Lemina'nın görev alması düşünülüyor. Gabonlu futbolcunun, İngiltere'de bu pozisyonda birçok kez forma giymiş olması ve bu mevkiye yatkınlığı, kararın alınmasında önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Okan Buruk'un bu yeni sistemle savunma güvenliğini artırırken, aynı zamanda bazı oyuncuların hücuma daha fazla katkı sağlamasını amaçladığı belirtiliyor.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

AMELİYATINI ERTELEDİ

Galatasaray'ın en çok aranan isimlerinden biri olan Yunus Akgün, yaşadığı sakatlığın ardından takımı için büyük bir fedakarlık yaptı. Ajax karşılaşmasında dizinden sakatlanan milli futbolcu, yapılan kontroller sonrası dizinde esneme ve kapsül içinde kanama tespit edildi. Doktorlar, ameliyat olmasının en sağlıklı seçenek olduğunu belirtse de Yunus, farklı bir karar aldı.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

BİR AYDA SAHALARA DÖNDÜ

Kritik haftalara girilirken takımını yalnız bırakmak istemeyen Yunus Akgün, sezon sonuna kadar ameliyat olmama kararı aldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sol dizinden operasyon geçirmesi gereken genç yetenek, uzun süre sahalardan uzak kalmayı göze almadı. Alternatif tedavi yöntemleriyle sadece bir ayda sahalara dönmeye hazır hale geldi.

Son dönemde hücumda üretkenlik sıkıntısı çeken Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Yunus'un dönüşüyle hücum hattında daha fazla seçenek elde edecek. Milli futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşacak ve takıma katkı sağlamaya çalışacak.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

GALATASARAY'DA ALARM

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla Süper Lig'de kritik bir viraja giren Galatasaray, Alanyaspor karşılaşması öncesinde harekete geçti. Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasının ardından Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 4'e düşmesi, sarı-kırmızılıları alarma geçirdi. Okan Buruk ve ekibi, bu önemli maç öncesinde takımın tamamen odaklanmasını sağlamak adına 3 günlük kampa girme kararı aldı.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

OKAN BURUK'A DURSUN ÖZBEK'TEN DESTEK

Teknik direktör Okan Buruk, takımın moralini yükseltmek ve oyuncularını maça en iyi şekilde hazırlamak için kamp kararı alırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Kemerburgaz'a giderek takıma moral verdi. Özbek'in desteğiyle birlikte Buruk, oyuncularını mental ve fiziksel olarak en iyi seviyeye getirmek için ekstra çalışmalar yapacak.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

Pazar akşamı Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. Sportif AŞ üyesi Muzaffer Aygün'ün Belek'teki oteli, sarı-kırmızılılar için özel olarak kapatıldı. Bu kamp süreciyle birlikte takımın, kritik mücadeleye tam konsantrasyonla çıkması hedefleniyor.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

OYUNCULARINA SESLENDİ

Avrupa'dan elendikten sonra Süper Lig'de de istikrarsız sonuçlar alan Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımın yeniden çıkış yakalaması için tüm yolları deniyor.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

Kemerburgaz'da hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, motivasyon toplantısıyla şampiyonluk yolunda birlik mesajı verdi. Okan Buruk, futbolcularına son iki sezonun 25. haftasındaki puan durumlarını dağıtarak önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

Deneyimli teknik adam, oyuncularına hitaben yaptığı konuşmada, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Fenerbahçe'ye yakın puan farklarıyla liderlik yarışında olduklarını ancak şampiyonluk ipini göğüslediklerini hatırlattı. "Son iki sezonda şartlarımız çok daha zorluydu ama biz başardık. Şu anda her şey elimizde. Daha zorlarını atlattık ve yine şampiyon olacağız" diyerek takıma güven aşıladı.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

Galatasaray'da yalnızca teknik ekip değil, tecrübeli oyuncular da sorumluluk alarak takımın motivasyonunu artırmaya çalışıyor. Özellikle Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Dries Mertens, Berkan Kutlu ve Alvaro Morata gibi isimlerin takım arkadaşlarıyla birebir görüşerek moral verdikleri öğrenildi.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

Alanyaspor karşılaşmasını yeni bir çıkış maçı olarak gören Galatasaray, şampiyonluk hedefi doğrultusunda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

GALATASARAY'DA AYRILIK GÜNDEMDE

İmza attığı günden bu yana taraftarların sevgilisi olan ve büyük sempati toplayan Dries Mertens'in kontratı sezon sonunda bitiyor. Belçikalı futbolcunun devam edip etmeyeceği konusudna net bir gelişme yaşanmadı. Birçok iddianın ortaya atıldığı gündende çok flaş bir paylaşım yapıldı.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

İTALYA'YA DÖNECEK

Mertens için İtalyan medyası, efsanesi olduğu Napoli'ye döneceğini ve eski takımında görev yapacağını iddia etti. Oyunculuk kariyerinin ardından bu kez teknik direktör olarak futbol hayatını sürdüreceği öne sürüldü.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

CONTE İSTEDİ

İddiaya göre Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Dries Mertens'in takıma kazandırılması konusunda olumlu rapor sundu.

37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde çıktığı 125 maçta 24 gol atıp 41 de asist yaptı.

Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

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