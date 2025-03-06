Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

Kemerburgaz'da hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, motivasyon toplantısıyla şampiyonluk yolunda birlik mesajı verdi. Okan Buruk, futbolcularına son iki sezonun 25. haftasındaki puan durumlarını dağıtarak önemli bir konuşma gerçekleştirdi.
Deneyimli teknik adam, oyuncularına hitaben yaptığı konuşmada, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Fenerbahçe'ye yakın puan farklarıyla liderlik yarışında olduklarını ancak şampiyonluk ipini göğüslediklerini hatırlattı. "Son iki sezonda şartlarımız çok daha zorluydu ama biz başardık. Şu anda her şey elimizde. Daha zorlarını atlattık ve yine şampiyon olacağız" diyerek takıma güven aşıladı.
Galatasaray'da yalnızca teknik ekip değil, tecrübeli oyuncular da sorumluluk alarak takımın motivasyonunu artırmaya çalışıyor. Özellikle Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Dries Mertens, Berkan Kutlu ve Alvaro Morata gibi isimlerin takım arkadaşlarıyla birebir görüşerek moral verdikleri öğrenildi.
Alanyaspor karşılaşmasını yeni bir çıkış maçı olarak gören Galatasaray, şampiyonluk hedefi doğrultusunda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
GALATASARAY'DA AYRILIK GÜNDEMDE
İmza attığı günden bu yana taraftarların sevgilisi olan ve büyük sempati toplayan Dries Mertens'in kontratı sezon sonunda bitiyor. Belçikalı futbolcunun devam edip etmeyeceği konusudna net bir gelişme yaşanmadı. Birçok iddianın ortaya atıldığı gündende çok flaş bir paylaşım yapıldı.