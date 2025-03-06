Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi

NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK İSTENİYOR Yenilmezlik serisini sürdüren ve bu sezon kimseye mağlup olmayan sarı kırmızılı ekipte sezonun geri kalanında da aynı başarı tekrar edilerek kupaya uzanılmak isteniyor. Şu anda sadece Beşiktaş'ın başarabildiği bu karne için yoğun uğraş veriliyor.

HEDEF DERBİ Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de oynayacağı iki kritik mücadele sonrasındaki çıkacağı Beşiktaş derbisi büyük önem taşıyor. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibiyle karşılaşmadan önce Alanyaspor deplasmanına çıkacak ve milli ara öncesinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

BURUK'TAN DEĞİŞİKLİKLER Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taktiksel anlamda önemli bir değişikliğe giderek yeniden üçlü savunma sistemine dönüş yapmayı planlıyor. Bu stratejiyle özellikle Frankowski başta olmak üzere bazı oyuncuların daha etkili kullanılması hedefleniyor. Yapılacak değişikliklerle birlikte kadrodaki bazı isimlerin mevkilerinde de farklılıklar yaşanacak.

Teknik ekibin planına göre, savunmanın sağ stoper bölgesinde Mario Lemina'nın görev alması düşünülüyor. Gabonlu futbolcunun, İngiltere'de bu pozisyonda birçok kez forma giymiş olması ve bu mevkiye yatkınlığı, kararın alınmasında önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Okan Buruk'un bu yeni sistemle savunma güvenliğini artırırken, aynı zamanda bazı oyuncuların hücuma daha fazla katkı sağlamasını amaçladığı belirtiliyor.