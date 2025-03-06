TFF’den yabancı hakem açıklaması!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinin hakemiyle ilgili görüşlerini paylaşan Otyakmaz, yerli hakemlerin bu önemli karşılaşmalarda tecrübe kazanmasını gerektiğini belirterek; "Adaleti sağlamamız lazım. Ligde bir maçta bunu yaptıysak, talep edilen diğer maçta da gerçekleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Mecnun Otyakmaz (AA)

KARARI KURUL VERECEK

Ayrıca hakemlerin geçmiş hatalardan ders çıkardığını ve kendilerini geliştirdiğini vurgulayan Otyakmaz, "Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum. Onların da bu güzel tecrübeden yararlanmasını isterim. Umarım kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yabancı hakem istemezler. Hakemlerimizin gelişimi açısından onları bu önemli maçlardan tecrübe anlamında mahrum etmek doğru değil. Hakemler sanırım gerekli dersleri çıkartıp, kendilerini daha iyi hazırlayarak bu maçın hakkını vereceklerdi. Son duruma yine de bakacağız. Kendi fikrimi söylüyorum, gelişmelere ve takımların isteklerine göre yönetim kurulu karar alacaktır." ifadelerini kullandı.