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TFF'den yabancı hakem açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunması üzerine konuya dair önemli mesajlar verdi.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 17:40 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 17:40
TFF’den yabancı hakem açıklaması!

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Beşiktaş'ın yabancı hakem talebi hakkında konuşan Otyakmaz, "Derbiler için yabancı hakem taleplerini değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

KUPA DERBİSİ İÇİN YERLİ HAKEM TERCİHİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinin hakemiyle ilgili görüşlerini paylaşan Otyakmaz, yerli hakemlerin bu önemli karşılaşmalarda tecrübe kazanmasını gerektiğini belirterek; "Adaleti sağlamamız lazım. Ligde bir maçta bunu yaptıysak, talep edilen diğer maçta da gerçekleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Mecnun Otyakmaz (AA)Mecnun Otyakmaz (AA)

KARARI KURUL VERECEK

Ayrıca hakemlerin geçmiş hatalardan ders çıkardığını ve kendilerini geliştirdiğini vurgulayan Otyakmaz, "Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum. Onların da bu güzel tecrübeden yararlanmasını isterim. Umarım kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yabancı hakem istemezler. Hakemlerimizin gelişimi açısından onları bu önemli maçlardan tecrübe anlamında mahrum etmek doğru değil. Hakemler sanırım gerekli dersleri çıkartıp, kendilerini daha iyi hazırlayarak bu maçın hakkını vereceklerdi. Son duruma yine de bakacağız. Kendi fikrimi söylüyorum, gelişmelere ve takımların isteklerine göre yönetim kurulu karar alacaktır." ifadelerini kullandı.