Alvaro Negredo futbolu bıraktı

Deneyimli forvet, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler, futbol." ifadelerini kullanarak yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu.

Son olarak La Liga ekiplerinden Real Valladolid forması giyen Negredo, kariyeri boyunca çıktığı 716 resmi maçta 269 gol atarken 88 asistle de takım arkadaşlarını besledi.