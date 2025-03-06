Alvaro Negredo futbolu bıraktı

Deneyimli forvet, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler, futbol." ifadelerini kullanarak yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu.
Son olarak La Liga ekiplerinden Real Valladolid forması giyen Negredo, kariyeri boyunca çıktığı 716 resmi maçta 269 gol atarken 88 asistle de takım arkadaşlarını besledi.
Alvaro Negedo (AA)
BEŞİKTAŞ KARİYERİ: 15 GOLLÜK KATKI
2017-18 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Negredo, siyah-beyazlı formayla 45 maça çıkıp 15 gol, 9 asistlik performans sergileyerek takıma önemli katkı sundu.
Futbol dünyasında güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle iz bırakan Alvaro Negredo, attığı gollerle birçok kulübün tarihine adını yazdırmayı başardı.