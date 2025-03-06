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Galatasaray'dan kaleci operasyonu! Eski yıldız listede

Galatasaray’da yaz transfer dönemi için hareketli bir süreçten geçiyor. Sarı-kırmızılı camia, kulüp tarihinin en başarılı kalecilerinden Fernando Muslera'nın ayrılma ihtimali üzerine hazırlanıyor. Deneiymli file bekçisinin sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması ve henüz bir karar vermemesi farklı arayışların başlamasına neden oldu. İşte listenin 1 numarası...

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 20:35 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 20:47
Galatasaray’dan kaleci operasyonu! Eski yıldız listede

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Fernando Muslera, 2011 yazından bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyarak büyük başarılara imza attı. 38 yaşındaki Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımla 6 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu kazanarak kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Muslera, bu uzun sürede Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kurdu. Ancak, Muslera'nın geleceği artık belirsizliğe girmiş durumda. 2025'te sözleşmesinin sonlanmasının ardından, Uruguay'a dönmeyi planlayan Muslera, Galatasaray'daki başarılı kariyerine nokta koyabilir.

Inaki Pena (AA)Inaki Pena (AA)

Ajansspor'un haberine göe Muslera'nın takımdan ayrılma ihtimali üzerine Galatasaray'da kaleci arayışına başlnadı. Bu noktada, Barcelona'nın yedek kalecisi Iñaki Peña'nın adı ön plana çıkıyor. Peña, Katalan devinde istediği oyun şansını bulamayınca, yaz ayında kulübünden ayrılma kararı alabilir. Yıldız eldivenin en güçlü seçeneği Galatasaray olacak gibi görünüyor. 26 yaşındaki kaleci, İstanbul şehrini çok sevdiğini ve Galatasaray'ın kalitesine olan inancını daha önce dile getirmişti. Geçtiğimiz yıllarda sarı kırmızılı ekipta kiralık olarak katılan Peña, burada geçirdiği dönemden oldukça memnun kalmıştı.

Inaki Pena (AA)Inaki Pena (AA)

IñAKİ PEñA'NIN GALATASARAY DÖNEMİ

Iñaki Peña, 2022 yılında Galatasaray'a kiralık olarak katıldığında kısa sürede büyük bir etki yaratmayı başardı. Altı maçta görev alan Peña, özellikle Avrupa Ligi'nde gösterdiği etkileyici performansla Türk futbolseverlerin beğenisini kazandı. Galatasaray taraftarları, Barcelona ile oynanan Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesindeki mükemmel performansını unutamıyor. Peña, o dönemde sergilediği başarılı kurtarışlarla takımına büyük katkı sağlamıştı. Bu deneyimi, Peña'nın Galatasaray'a dönüşünde çok önemli bir avantaj sağlayabilir.

Inaki Pena (AA)Inaki Pena (AA)

DURUMU FIRSATA ÇEVİRİLECEK

Barcelona'da, kaleci Marc-André ter Stegen'in sakatlandığı dönemde fırsatlar bulan Peña, sonrasında Polonyalı kaleci Wojciech Szczęsny'nin kadroya katılmasıyla yedek kaleci durumuna düştü. Kulübündeki bu durumdan son derece rahatsız. Sürekli oynamak ve formda olmak istiyor. Bu sebeple Barcelona'daki kariyerine son verme kararı alabilir. Süreç, Galatasaray için bir fırsat anlamına geliyor.

Inaki Pena (AA)Inaki Pena (AA)

BU SEZON OYNAMADI

Galatasaray'ın gündemindeki Inaki Pena, bu sezon hiçbir resmi maça çıkmadı.

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