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Fernando Muslera, 2011 yazından bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyarak büyük başarılara imza attı. 38 yaşındaki Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımla 6 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu kazanarak kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Muslera, bu uzun sürede Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kurdu. Ancak, Muslera'nın geleceği artık belirsizliğe girmiş durumda. 2025'te sözleşmesinin sonlanmasının ardından, Uruguay'a dönmeyi planlayan Muslera, Galatasaray'daki başarılı kariyerine nokta koyabilir.

Inaki Pena (AA) Ajansspor'un haberine göe Muslera'nın takımdan ayrılma ihtimali üzerine Galatasaray'da kaleci arayışına başlnadı. Bu noktada, Barcelona'nın yedek kalecisi Iñaki Peña'nın adı ön plana çıkıyor. Peña, Katalan devinde istediği oyun şansını bulamayınca, yaz ayında kulübünden ayrılma kararı alabilir. Yıldız eldivenin en güçlü seçeneği Galatasaray olacak gibi görünüyor. 26 yaşındaki kaleci, İstanbul şehrini çok sevdiğini ve Galatasaray'ın kalitesine olan inancını daha önce dile getirmişti. Geçtiğimiz yıllarda sarı kırmızılı ekipta kiralık olarak katılan Peña, burada geçirdiği dönemden oldukça memnun kalmıştı.