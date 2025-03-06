Fernando Muslera, 2011 yazından bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyarak büyük başarılara imza attı. 38 yaşındaki Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımla 6 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu kazanarak kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Muslera, bu uzun sürede Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kurdu. Ancak, Muslera'nın geleceği artık belirsizliğe girmiş durumda. 2025'te sözleşmesinin sonlanmasının ardından, Uruguay'a dönmeyi planlayan Muslera, Galatasaray'daki başarılı kariyerine nokta koyabilir.
Inaki Pena (AA)
Ajansspor'un haberine göe Muslera'nın takımdan ayrılma ihtimali üzerine Galatasaray'da kaleci arayışına başlnadı. Bu noktada, Barcelona'nın yedek kalecisi Iñaki Peña'nın adı ön plana çıkıyor. Peña, Katalan devinde istediği oyun şansını bulamayınca, yaz ayında kulübünden ayrılma kararı alabilir. Yıldız eldivenin en güçlü seçeneği Galatasaray olacak gibi görünüyor. 26 yaşındaki kaleci, İstanbul şehrini çok sevdiğini ve Galatasaray'ın kalitesine olan inancını daha önce dile getirmişti. Geçtiğimiz yıllarda sarı kırmızılı ekipta kiralık olarak katılan Peña, burada geçirdiği dönemden oldukça memnun kalmıştı.
Inaki Pena (AA)
IñAKİ PEñA'NIN GALATASARAY DÖNEMİ
Iñaki Peña, 2022 yılında Galatasaray'a kiralık olarak katıldığında kısa sürede büyük bir etki yaratmayı başardı. Altı maçta görev alan Peña, özellikle Avrupa Ligi'nde gösterdiği etkileyici performansla Türk futbolseverlerin beğenisini kazandı. Galatasaray taraftarları, Barcelona ile oynanan Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesindeki mükemmel performansını unutamıyor. Peña, o dönemde sergilediği başarılı kurtarışlarla takımına büyük katkı sağlamıştı. Bu deneyimi, Peña'nın Galatasaray'a dönüşünde çok önemli bir avantaj sağlayabilir.