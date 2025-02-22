Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, milli stoperi Abdülkerim Bardakcı ile nikah tazeledi. Sports Digitale'in haberine göre deneyimli futbolcu sarı kırmızılı ekibin formasını giymeye devam edecek.
Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, milli stoperi Abdülkerim Bardakcı ile nikah tazeledi. Sports Digitale'in haberine göre deneyimli futbolcu sarı kırmızılı ekibin formasını giymeye devam edecek.
2022-2023 sezonunun başında Konyaspor'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bardakcı, 112 maça çıktı. Bu süreçte 14 gol ve 5 asist katkısı sağladı.