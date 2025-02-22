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Galatasaray'da imzalar atıldı! Yıldız futbolcuyla yola devam

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi öncesinde Galatasaray, iç transferde önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzaladı. Önceki maaşı 42 milyon TL olan milli stoper, yapılan yeni anlaşmayla birlikte 90 milyon TL net maaş alacak.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 19:07 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 19:07
Galatasaray’da imzalar atıldı! Yıldız futbolcuyla yola devam

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    Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, milli stoperi Abdülkerim Bardakcı ile nikah tazeledi. Sports Digitale'in haberine göre deneyimli futbolcu sarı kırmızılı ekibin formasını giymeye devam edecek.

    Abdülkerim Bardakcı (AA)Abdülkerim Bardakcı (AA)

    2022-2023 sezonunun başında Konyaspor'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bardakcı, 112 maça çıktı. Bu süreçte 14 gol ve 5 asist katkısı sağladı.

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