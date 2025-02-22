Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

Milyonlarca taraftarına sezon sonunda iki kupa armağan etmek isteyen Cimbom, diğer yandan transfere de yoğun mesai harcıyor. Teknik heyet ve yönetim, kısa sürede imza attırmak istediği oyuncular için olumlu sonuç almayı planlıyor.
Milyonlarca taraftarına sezon sonunda iki kupa armağan etmek isteyen Cimbom, diğer yandan transfere de yoğun mesai harcıyor. Teknik heyet ve yönetim, kısa sürede imza attırmak istediği oyuncular için olumlu sonuç almayı planlıyor.
2 KUPAYA VEDA
Sezona 4 kulvarda da şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da ilk hedef Süper Kupa'ydı. Aslan, finalde Beşiktaş'a 5-0 yenilerek ağır bir yenilgi aldı ve kupayı ezeli rakibine kaptırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde San Mames hayalleri ise Play-off turunda suya düştü.
AZ Alkmaar ile eşleşen Okan Buruk ve öğrencileri, 4-1'lik yenilginin ardından evinde de 2-0 öne düştü. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Böylelikle bir hedefte daha başarıya ulaşılamadı.
OSIMHEN VE SALLAI YETMEDİ
Galatasaray'ın Avrupa defterini kapatmasındaki en büyük etkenlerden biri ve belki de ilki oyuncuların bireysel performanslarından çok uzak kalmalarıydı. Birbirinden yıldız futbolculara sahip olan sarı kırmızılı ekipte sadece Roland Sallai ve Victor Osimhen adlarından söz ettirebildi.
İlk maç cezalı olan Nijeryalı yıldız, Rams Park'taki mücadelede rakibi tek başına delmeye çalışsa da bir yere kadar mücadele edebildi. Ayrıca bir kez ağları sarstı. Sallai ise iki karşılaşmada da gol atıp tur adına elle tutulan olumlu noktalardan biri oldu.
GÜNAY'A TEZAHÜRAT
İlk maçta yenilen 4 golün ardından yedek kulübesine çekilen Fernando Muslera'nın yerinde rövanşta Günay Güvenç kalede forma giydi. 14 yıl sonra ilk kez yedek kulübesinde yer alan Uruguaylı file bekçisinin önünde şans bulan Günay, başarılı performansıyla alkış topladı. Maç sonunda da taraftarlar kendisi için tezahüratlarda bulundu ve destek verdi.
ORTA SAHA DEĞİŞEBİLİR
Son 2 şampiyonlukta aslan paylarından birine sahip olan Dries Mertens sürece bağlı olarak kızağa çekilebilir. Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine sebebiyet verdiği penaltı pozisyonunun ardından tartışılmaya başlayan Belçikalı futbolcu yerine Sara 10 numarada forma giyebilir. Orta saha merkezi ise Lemina ve Torreira ikilisinden oluşabilir.
DERBİDE TEK HEDEF 3 PUAN
Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak olan Cimbom'da galibiyetten başka bir şey düşünülmüyor. Aradaki farkın erimemesi adına mücadele verecek sarı kırmızılılarda şampiyonluk rekabeti gündemin 1 numaralı maddesi. Hata yapma lüksü olmadığını düşünen yönetim ve teknik heyet, futbolcuları en iyi şekilde hazırlamak adına mesai harcıyor.
EN DENEYİMLİ MUSLERA
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, 26 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu önemli karşılaşmada sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli oyuncusu olarak öne çıkıyor.
2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı kaleci, bugüne kadar 27'si Süper Lig, 4'ü TFF Süper Kupa ve 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere toplam 32 kez Fenerbahçe'ye karşı forma giydi. Muslera, kariyerinde en fazla maçı da Fenerbahçe'ye karşı oynadı.
Deneyimli kalecinin görev aldığı Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray, 1'i hükmen olmak üzere toplam 13 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 9 kez mağlup oldu ve 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Muslera, oynadığı 32 derbide 14 kez kalesini gole kapatmayı başardı.
KADERİ BELLİ OLACAK
Galatasaray tarihine geçen bir kariyerle kalesini korumaya devam eden Fernando Muslera'nın sözleşmesi de Dries Mertens gibi sona erecek. Uruguaylı eldivenin kariyerinin geri kalanı için vereceği karar sonrasında Cimbom da kendisine rota belirleyecek. İlk hedef devam etmek yönündeydi ancak son haftalardaki ani düşüş, Muslera konusundaki kararı değiştirebilir. Söz Okan Buruk'ta. Yönetim, deneyimli çalıştırıcıdan gelecek rapora göre hareket edecek.
MERTENS İÇİN KARAR VERİLECEK
Geride kalan sezon elde ettiği istatistiklerle Galatasaray'a en önemli katkılardan birini veren Belçikalı orta saha, bu sene de 5 gol atıp 18 de asist yaptı ve toplamda 23 kez tabelanın değişmesini sağladı. Kontratı mayıs ayında sona erecek. Teknik heyet ve yönetim kendisi hakkındaki kararını verecek.
JAKOBS KONUSUNDA ÇÖZÜM ARANIYOR
Sezon başında Monaco'dan 1 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro da zorunlu satın alma maddesi ile kiralanan Ismail Jakobs'un sürekli sakatlanması ve uzun süre sahalardan uzak kalması herkesin canını sıktı. Yönetim, Fransız kulübü Monaco ile yapacağı görüşmelerde çözüm sağlanmasını talep edecek. Ancak kırmızı beyazlı ekibin bu teklife ne kadar sıcak bakacağı merak konusu.
KEREM DE AYRILABİLİR
Almanya'dan transfer edilen Kerem Demirbay da yine topun ağzındaki isimlerden biri. Deneyimli orta saha oyuncusu, Lemina'nın da takıma katılması sonrasında forma şansını kaybetmiş gibi gözüküyor. İlk 11'de oynaması zor görünen Kerem için Almanya'dan teklifler olduğu ifade ediliyor.
KALEYE YERLİ HAMLESİ
Sarı kırmızılılar, gelecek sezonun en kritik takviyelerinden birini kaleye yapacak. Eyüpspor'da gösterdiği performansla öne plana çıkmayı başaran ve milli takıma da seçilen Berke Özer için teklif iletilecek. Ar transfer döneminde Ahmed Kutucu'nun katılması sonrasınd mor sarılı ekipten ikinci oyuncu alınmış olacak.
EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA
Eyüpspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 mağlup olurken, karşılaşma sonrası kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, kaleci Berke Özer'in transfer süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
YÜZDE 40'I FENERBAHÇE'YE
Kulaksız, Portekiz ekibi Portimonense'nin Berke Özer'in sonraki satışından doğan yüzde 20'lik payını, kulüple anlaşarak aldıklarını belirtti. Böylece Berke'nin bonservisinin yüzde 60'ı Eyüpspor'a, yüzde 40'ı ise Fenerbahçe'ye ait oldu.
SEZON SONU DEĞERLENDİRİLECEK
Transfer sürecine dair konuşan Kulaksız, "Berke, Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Sezon sonunda kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda gelen teklifleri değerlendireceğiz. Ancak şu an hiçbir kulüple anlaşmış değiliz." dedi.
PAYLAŞIMLARINI SİLİP TAKİPTEN ÇIKTI
Bu sezon performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki milli kaleci, Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı belirtilen Berke Özer, sosyal medya hesaplarından geçmiş paylaşımlarını silerek eski kulübü Fenerbahçe'yi takipten çıkarmıştı.