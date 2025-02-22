Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

EN DENEYİMLİ MUSLERA Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, 26 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu önemli karşılaşmada sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli oyuncusu olarak öne çıkıyor.

2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı kaleci, bugüne kadar 27'si Süper Lig, 4'ü TFF Süper Kupa ve 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere toplam 32 kez Fenerbahçe'ye karşı forma giydi. Muslera, kariyerinde en fazla maçı da Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

Deneyimli kalecinin görev aldığı Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray, 1'i hükmen olmak üzere toplam 13 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 9 kez mağlup oldu ve 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Muslera, oynadığı 32 derbide 14 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

KADERİ BELLİ OLACAK Galatasaray tarihine geçen bir kariyerle kalesini korumaya devam eden Fernando Muslera'nın sözleşmesi de Dries Mertens gibi sona erecek. Uruguaylı eldivenin kariyerinin geri kalanı için vereceği karar sonrasında Cimbom da kendisine rota belirleyecek. İlk hedef devam etmek yönündeydi ancak son haftalardaki ani düşüş, Muslera konusundaki kararı değiştirebilir. Söz Okan Buruk'ta. Yönetim, deneyimli çalıştırıcıdan gelecek rapora göre hareket edecek.