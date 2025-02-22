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Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların renklerine bağlamak istediği yıldız futbolcu için ödenecek bonservisin neredeyse yarısı Fenerbahçe'nin kasasına girecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 17:23 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 17:23
Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

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    Milyonlarca taraftarına sezon sonunda iki kupa armağan etmek isteyen Cimbom, diğer yandan transfere de yoğun mesai harcıyor. Teknik heyet ve yönetim, kısa sürede imza attırmak istediği oyuncular için olumlu sonuç almayı planlıyor.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    2 KUPAYA VEDA

    Sezona 4 kulvarda da şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da ilk hedef Süper Kupa'ydı. Aslan, finalde Beşiktaş'a 5-0 yenilerek ağır bir yenilgi aldı ve kupayı ezeli rakibine kaptırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde San Mames hayalleri ise Play-off turunda suya düştü.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    AZ Alkmaar ile eşleşen Okan Buruk ve öğrencileri, 4-1'lik yenilginin ardından evinde de 2-0 öne düştü. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Böylelikle bir hedefte daha başarıya ulaşılamadı.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    OSIMHEN VE SALLAI YETMEDİ

    Galatasaray'ın Avrupa defterini kapatmasındaki en büyük etkenlerden biri ve belki de ilki oyuncuların bireysel performanslarından çok uzak kalmalarıydı. Birbirinden yıldız futbolculara sahip olan sarı kırmızılı ekipte sadece Roland Sallai ve Victor Osimhen adlarından söz ettirebildi.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    İlk maç cezalı olan Nijeryalı yıldız, Rams Park'taki mücadelede rakibi tek başına delmeye çalışsa da bir yere kadar mücadele edebildi. Ayrıca bir kez ağları sarstı. Sallai ise iki karşılaşmada da gol atıp tur adına elle tutulan olumlu noktalardan biri oldu.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    GÜNAY'A TEZAHÜRAT

    İlk maçta yenilen 4 golün ardından yedek kulübesine çekilen Fernando Muslera'nın yerinde rövanşta Günay Güvenç kalede forma giydi. 14 yıl sonra ilk kez yedek kulübesinde yer alan Uruguaylı file bekçisinin önünde şans bulan Günay, başarılı performansıyla alkış topladı. Maç sonunda da taraftarlar kendisi için tezahüratlarda bulundu ve destek verdi.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    ORTA SAHA DEĞİŞEBİLİR

    Son 2 şampiyonlukta aslan paylarından birine sahip olan Dries Mertens sürece bağlı olarak kızağa çekilebilir. Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine sebebiyet verdiği penaltı pozisyonunun ardından tartışılmaya başlayan Belçikalı futbolcu yerine Sara 10 numarada forma giyebilir. Orta saha merkezi ise Lemina ve Torreira ikilisinden oluşabilir.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    DERBİDE TEK HEDEF 3 PUAN

    Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak olan Cimbom'da galibiyetten başka bir şey düşünülmüyor. Aradaki farkın erimemesi adına mücadele verecek sarı kırmızılılarda şampiyonluk rekabeti gündemin 1 numaralı maddesi. Hata yapma lüksü olmadığını düşünen yönetim ve teknik heyet, futbolcuları en iyi şekilde hazırlamak adına mesai harcıyor.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    EN DENEYİMLİ MUSLERA

    Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, 26 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu önemli karşılaşmada sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli oyuncusu olarak öne çıkıyor.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı kaleci, bugüne kadar 27'si Süper Lig, 4'ü TFF Süper Kupa ve 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere toplam 32 kez Fenerbahçe'ye karşı forma giydi. Muslera, kariyerinde en fazla maçı da Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    Deneyimli kalecinin görev aldığı Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray, 1'i hükmen olmak üzere toplam 13 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 9 kez mağlup oldu ve 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Muslera, oynadığı 32 derbide 14 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    KADERİ BELLİ OLACAK

    Galatasaray tarihine geçen bir kariyerle kalesini korumaya devam eden Fernando Muslera'nın sözleşmesi de Dries Mertens gibi sona erecek. Uruguaylı eldivenin kariyerinin geri kalanı için vereceği karar sonrasında Cimbom da kendisine rota belirleyecek. İlk hedef devam etmek yönündeydi ancak son haftalardaki ani düşüş, Muslera konusundaki kararı değiştirebilir. Söz Okan Buruk'ta. Yönetim, deneyimli çalıştırıcıdan gelecek rapora göre hareket edecek.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    MERTENS İÇİN KARAR VERİLECEK

    Geride kalan sezon elde ettiği istatistiklerle Galatasaray'a en önemli katkılardan birini veren Belçikalı orta saha, bu sene de 5 gol atıp 18 de asist yaptı ve toplamda 23 kez tabelanın değişmesini sağladı. Kontratı mayıs ayında sona erecek. Teknik heyet ve yönetim kendisi hakkındaki kararını verecek.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    JAKOBS KONUSUNDA ÇÖZÜM ARANIYOR

    Sezon başında Monaco'dan 1 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro da zorunlu satın alma maddesi ile kiralanan Ismail Jakobs'un sürekli sakatlanması ve uzun süre sahalardan uzak kalması herkesin canını sıktı. Yönetim, Fransız kulübü Monaco ile yapacağı görüşmelerde çözüm sağlanmasını talep edecek. Ancak kırmızı beyazlı ekibin bu teklife ne kadar sıcak bakacağı merak konusu.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    KEREM DE AYRILABİLİR

    Almanya'dan transfer edilen Kerem Demirbay da yine topun ağzındaki isimlerden biri. Deneyimli orta saha oyuncusu, Lemina'nın da takıma katılması sonrasında forma şansını kaybetmiş gibi gözüküyor. İlk 11'de oynaması zor görünen Kerem için Almanya'dan teklifler olduğu ifade ediliyor.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    KALEYE YERLİ HAMLESİ

    Sarı kırmızılılar, gelecek sezonun en kritik takviyelerinden birini kaleye yapacak. Eyüpspor'da gösterdiği performansla öne plana çıkmayı başaran ve milli takıma da seçilen Berke Özer için teklif iletilecek. Ar transfer döneminde Ahmed Kutucu'nun katılması sonrasınd mor sarılı ekipten ikinci oyuncu alınmış olacak.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

    Eyüpspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 mağlup olurken, karşılaşma sonrası kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, kaleci Berke Özer'in transfer süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    YÜZDE 40'I FENERBAHÇE'YE

    Kulaksız, Portekiz ekibi Portimonense'nin Berke Özer'in sonraki satışından doğan yüzde 20'lik payını, kulüple anlaşarak aldıklarını belirtti. Böylece Berke'nin bonservisinin yüzde 60'ı Eyüpspor'a, yüzde 40'ı ise Fenerbahçe'ye ait oldu.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    SEZON SONU DEĞERLENDİRİLECEK

    Transfer sürecine dair konuşan Kulaksız, "Berke, Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Sezon sonunda kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda gelen teklifleri değerlendireceğiz. Ancak şu an hiçbir kulüple anlaşmış değiliz." dedi.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

    PAYLAŞIMLARINI SİLİP TAKİPTEN ÇIKTI

    Bu sezon performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki milli kaleci, Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı belirtilen Berke Özer, sosyal medya hesaplarından geçmiş paylaşımlarını silerek eski kulübü Fenerbahçe'yi takipten çıkarmıştı.

    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı

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