Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'yi ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ilk yarının bitmesine çok az bir süre kala 44. dakikada Duckens Nazon ile 1-0 öne geçti. Devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıd taraflar eşitliği bozamadı ve müsabaka Kayserispor'un üstünküğüğü ile bitti.

Sergej Jakirkovic'in öğrencileri bu sonuçla puanını 24'e yükseltirken Beşiktş deplasmanı öncesi moral buldu. Stanimir Stoilov'un ekibi ise 35'te kaldı. Gelecek hafta Smsunspor'u ağırlayacak.

Kayserispor ayrıca son 4 maçında 8 puan toplamayı da başardı.