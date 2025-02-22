İspanya La Liga'nın 25. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Valencia'yı 3-0 mağlup etti. Mestalla Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Madrid ekibine galibiyeti getiren goller Julian Alvarez'den (12' ve 30') ve Angel Correa'dan (86') geldi.

Bu sonuçla Atletico Madrid, ligde 2 maç aradan sonra kazanarak 53 puana ulaştı. Üç maç sonra mağlubiyet yaşayan Valencia, 23 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Valencia ise Osasuna deplasmanına çıkacak.