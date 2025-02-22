Hocalardan sürpriz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yoğun heyecana sahne olacak karşılaşma birçok ilki de beraberinde getirecek.
Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yoğun heyecana sahne olacak karşılaşma birçok ilki de beraberinde getirecek.
VINCIC 136. OLACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin idaresine atanan Slavko Vincic, Süper Lig'de görev yapan 136'ncı yabancı hakem olacak.
Türkiye'de profesyonel ligin kurulduğu 1959 ila 1970 yıllarında, 14 farklı ülkeden toplam 135 hakem görev yaptı. Bu hakemler, 12 sezonda toplam 346 Süper Lig maçında düdük çaldı.
Yabancı hakemin yönettiği 17 Süper Lig derbisinde takımlar beşer galibiyet aldı. İki takım arasındaki derbilerde 7 kez eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın attığı 14 gole, Fenerbahçe 18 golle karşılık verdi.
FİNAL MAÇLARI YABANCILARA AÇILDI
Süper Lig'in ilk sezonunda takımlar iki grup halinde yarıştı ve grup liderleri, şampiyonluk için iki final maçına çıktı. Grup maçlarının tamamı Türk hakemlerince yönetilirken, final müsabakaları için yurt dışından hakemler getirildi. TFF, akabindeki 3 yılda toplamda 15 müsabaka için yabancı hakem atamasına başvurdu.
KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takımın 51'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 63 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 379 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 63 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres ve Alexander Djiku ise birer kez gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.
SON DERBİDE 9 SARI ÇIKTI
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon Ülker Stadı'nda oynanan derbide hakem 9 kez sarı kartına başvurdu. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçe'ye 3, Galatasaray'a ise 6 sarı kart gösterildi.
FENERBAHÇE KIZARIYOR
Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligdeki son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe, 2019-2020 sezonundan başlayan dönemde oynanan son 10 maçta 5 kırmızı, 35 sarı kartla cezalandırıldı.
Galatasaray'a ise aynı süreçte 1 kırmızı, 45 sarı kart gösterildi.
EN DENEYİMLİ MUSLERA
Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 32 derbiyle takımının en deneyimli oyuncusu olarak yer alıyor.
2011 yılında takıma katılan Uruguaylı file bekçisi, bugüne kadar 27'si Süper Lig, 4'ü TFF Süper Kupa ve 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere 32 kez Fenerbahçe derbisine çıktı. Muslera ayrıca kariyerinde en çok da Fenerbahçe'ye karşı oynadı.
Fernando Muslera'nın görev aldığı Fenerbahçe derbilerinde sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen olmak üzere toplam 13 kez sahadan galip ayrılırken, 9 defa da mağlup oldu. 10 mücadele ise berabere sona erdi. Tecrübeli kaleci, oynadığı 32 derbide 14 kez de kalesini gole kapattı.
38 yaşındaki kaleci, bu sezon Süper Lig'de 22 müsabakada görev aldı ve kalesinde 23 gol gördü. Fernando Muslera, 6 maçta ise gol yemedi.
GOL UMUTLARI : OSIMHEN - NESYRI
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide gözler iki takımın yıldız golcülerinde olacak.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, derbiye rakibinin 6 puan önünde lider girecek. Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik alarak namağlup yoluna devam eden Galatasaray, rakip fileleri 59 kez havalandırdı.
Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde giren sarı-lacivertliler ise geride kalan süreçte 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Rakibini 6 puan geriden takip eden Fenerbahçe, 60 golle ligin en fazla skor üreten takımı konumunda.
Türk futbolunun iki çınarının karşılaşacağı derbide futbolseverler, yıldız golcülerin büyük rekabetini izleyecek. Galatasaray'da Victor Osimhen, Fenerbahçe'de ise Youssef En-Nesyri'nin performansları, derbinin sonucunu doğrudan etkileyecek.
OSIMHEN LİGDE 14 GOL ATTI
Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den sürpriz bir şekilde kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, takımının skor yükünü sırtladı.
Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 18 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta da 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 kez fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.
Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular olacak.
Sarı-kırmızılı ekipte Yunus Akgün 6, Dries Mertens ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi dörder, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez ikişer, Alvaro Morata ve Roland Sallai'nin ise birer lig golü bulunuyor.
FENERBAHÇE'NİN FORMDA GOLCÜSÜ EN-NESYRI
Sarı-lacivertli ekibin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de attığı 15 golle dikkati çekiyor.
Fenerbahçe'de 22 Süper Lig maçında 15 kez fileleri havalandıran En-Nesyri, toplamda 36 resmi müsabakada 24 kez gol sevinci yaşadı. En-Nesyri, derbide de konuk takımın gole en yakın oyuncusu olacak.
Faslı santrforu ligde attığı 12 golle Edin Dzeko takip ediyor. Fenerbahçe'nin Süper Lig serüveninde Dusan Tadic 8, Oğuz Aydın 5, Fred 4, Allan Saint-Maximin 3, Sofyan Amrabat ve Sebastian Szymanski ikişer, Cenk Tosun, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Filip Kostic birer kez fileleri havalandırdı.
İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.
Rekabette 30 yılı kapsayan son 63 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.
Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 15 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı.
İki takım arasında yapılan son 63 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.
Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.
İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 63 lig mücadelesinin 10'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.
"CİMBOM" KOLAY KOLAY PUAN KAYBETMİYOR
Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk golü attığı maçlarda sadece 1 kez puan kaybetti.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 19 kez ilk golü atan taraf oldu. "Cimbom", bu karşılaşmaların 18'inden galibiyetle ayrılırken sadece 7. haftada sahasındaki Kasımpaşa maçında berabere kaldı.
FENERBAHÇE 17 MAÇIN 15'İNİ KAZANDI
Sarı-lacivertli ekip ise bu sezon öne geçtiği müsabakaların sadece 2'sini kazanamadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonki karşılaşmaların 17'sinde ilk golü atan takım oldu. Sarı-lacivertliler, bu maçların 15'ini kazanırken deplasmandaki Göztepe ve Samsunspor maçlarından 1 puanla ayrıldı.
SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5, sarı-lacivertliler de 3 kez kazandı.
Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 müsabakada Aslan 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kanarya ise 3 kez rakibini mağlup etti. 2 mücadele ise berabere sona erdi. İki takım arasında son olarak Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.
FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, bu sezona kadar Galatasaray ile Seyrantepe'de oynadığı derbilerde istediği sonuçları aldı.
15 Ocak 2011 tarihinde Hollanda ekibi Ajax ile oynanan özel maçla açılan Seyrantepe, biri Süper Final olmak üzere toplamda 15 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yaptı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 15 maçın 10'unda mağlubiyet görmedi.
Karşılaşmalarda 5'er kez Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyeti yaşandı, 5 maç da berabere sonuçlandı.
RAMS PARK'TAKİ İLK DERBİYİ FENERBAHÇE KAZANDI
RAMS Park'ta oynanan ilk derbiden galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertliler, 18 Mart 2011 tarihinde Seyrantepe'de oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin gollerini Semih Şentürk ve Alex de Souza kaydederken, Galatasaray'ın tek golünü Colin Kazım-Richards attı.
Bu karşılaşma, aynı zamanda Galatasaray'ın yeni evi Seyrantepe'de yaşadığı ilk mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.
GOLLERDE GALATASARAY ÜSTÜN
RAMS Park'ta yapılan derbilerde sarı-kırmızılı takımın gol sayılarında üstünlüğü bulunuyor.
"Cimbom", son 14 yılda sahasında oynanan 15 maçta 16 kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe de rakibine 13 golle karşılık verdi. Ayrıca RAMS Park'ta iki takım arasında oynanan maçlarda 4 karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.
EN GOLCÜ OYUNCU SNEIJDER
RAMS Park'taki derbilerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı Wesley Sneijder oldu.
Hollandalı yıldız oyuncu, RAMS Park'taki maçlarda sarı-lacivertlilere 3 gol kaydetti. Sneijder'i 2'şer golle Selçuk İnan, Nicolo Zaniolo ve Alex de Souza takip etti.
Colin Kazım-Richards, Semih Şentürk, Emmanuel Eboue, Johan Elmander, Felipe Melo, Miroslav Stoch, Reto Ziegler, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Josef de Souza, Ryan Donk, Martin Linnes, Mathieu Valbuena, Jailson, Kerem Aktürkoğlu, Mesut Özil, Miguel Crespo, Mauro Icardi ve Çağlar Söyüncü de derbide birer gol kaydetti.
Ayrıca Fenerbahçeli Bekir İrtegün, 16 Aralık 2012'de oynanan derbide kendi kalesine bir gol attı.
OKAN BURUK'UN 13. DERBİSİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 12 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 8 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.
Okan Buruk'lu Galatasaray, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılarla oynadığı müsabakalarda ise 4 kez kazanırken, 2 defa mağlup oldu.
100'DEN FAZLA ÜLKE YAYINLAYACAK
Bu dev derbi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak.
Derbide ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı verilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Dev derbide takımların sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;
Galatasaray : Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Osimhen.
Fenerbahçe : İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko. En-Nesyri.