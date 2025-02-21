UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte, devler liginde son 16 turuna yükselen takımlar kesinleşti. Büyük çekişmelere sahne olan bu turda PSV, Juventus'u elerken, Real Madrid ve Manchester City arasındaki nefes kesici mücadele de futbolseverleri ekran başına kilitledi. Şimdi, futbol dünyasında gözler, son 16 turunun kura çekimine çevrilmiş durumda. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda izlenebilecek?
(Takvim Foto Arşiv)
Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 21 Şubat Cuma günü (bugün) TS 14:00'te başladı. İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak bu önemli çekiliş, futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Kura çekimi, TRT ekranlarından canlı olarak izlenebilir.
(Takvim Foto Arşiv)
Son 16 Turu Kura Çekiminde Hangi Takımlar Yer Alacak?
Son play-off turunun sona ermesiyle birlikte, PSG, Real Madrid, Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund ve PSV gibi takımlar son 16'ya adlarını yazdırmayı başardı. Ayrıca, grup aşamasında ilk 8 sırayı alarak doğrudan son 16'ya geçiş yapan takımlar ise şunlar: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa.