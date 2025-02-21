SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, takımlar belli mi? Kura çekimi saati, kanalı...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte, devler liginde son 16 turuna yükselen takımlar kesinleşti. Büyük çekişmelere sahne olan bu turda PSV, Juventus'u elerken, Real Madrid ve Manchester City arasındaki nefes kesici mücadele de futbolseverleri ekran başına kilitledi. Şimdi, futbol dünyasında gözler, son 16 turunun kura çekimine çevrilmiş durumda. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 14:13 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 14:17
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, takımlar belli mi? Kura çekimi saati, kanalı...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte, devler liginde son 16 turuna yükselen takımlar kesinleşti. Büyük çekişmelere sahne olan bu turda PSV, Juventus'u elerken, Real Madrid ve Manchester City arasındaki nefes kesici mücadele de futbolseverleri ekran başına kilitledi. Şimdi, futbol dünyasında gözler, son 16 turunun kura çekimine çevrilmiş durumda. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda izlenebilecek?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 21 Şubat Cuma günü (bugün) TS 14:00'te başladı. İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak bu önemli çekiliş, futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Kura çekimi, TRT ekranlarından canlı olarak izlenebilir.

    Rakip belli oluyor

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Son 16 Turu Kura Çekiminde Hangi Takımlar Yer Alacak?

    Son play-off turunun sona ermesiyle birlikte, PSG, Real Madrid, Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund ve PSV gibi takımlar son 16'ya adlarını yazdırmayı başardı. Ayrıca, grup aşamasında ilk 8 sırayı alarak doğrudan son 16'ya geçiş yapan takımlar ise şunlar: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Maçları Ne Zaman Oynanacak?

    Son 16 turunun ilk maçları 4-5 Mart tarihlerinde başlayacak. Rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak. Bu kritik karşılaşmaların fikstürü kura çekimi sonrası belirlenip, futbolseverlerin takvimine işlenecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Futbol dünyası, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselme mücadelesine kilitlenmişken, kura çekimiyle birlikte takımlar arasındaki olası eşleşmeler de büyük merak konusu oldu.

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş bombasıGalatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş bombası
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş bombası
    Hayaller Bilboa gerçekler fiyasko! Aslan Avrupaya veda ettiHayaller Bilboa gerçekler fiyasko! Aslan Avrupaya veda etti
    Hayaller Bilboa gerçekler fiyasko! Aslan Avrupa'ya veda etti

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
    Ekrem İmamoğlu ön seçim için başvuru yaptı... Mansur Yavaş’ın planı ne? Adaylıktan vazgeçmedi!
    Türk Telekom
    CANLI | Meteoroloji’den 14 ile sarı ve turuncu kodlu alarm! O illerde ağır taşıtların trafiğe çıkması yasaklandı
    İsrail’den yanlış ceset iddiası: Ateşkesin ikinci aşamasını geciktirmek için harekete geçtiler! Hamas listeyi verdi
    MİT’ten Hakurk’ta PKK’ya operasyon: Rojda Azad kod Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan etkisiz hale getirildi
    Kiev’den apar topar Zelenskiy anketi: Yüzde 57 oy iddiası! CIA / USAID bağlantısını Takvim.com.tr ortaya çıkardı
    Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak
    Müge Anlı Cansel Serin olayında yeni gelişme! 24 yıl sonra bulundu
    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu
    İBB Boğaz’daki talana göz yumuyor! Arazilere kaçak eklenti yapıldı! Şaibeli ilişki ortaya çıktı
    Fitne girişimi ya da…
    Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?
    İstanbul’da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... Tuzlama bile yok
    Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını yorumladı! Cuesta’ya sert eleştiri: Hiç atletik ve çabuk değil
    Sıradaki gelsin! Anderlecht - Fenerbahçe: 2-2 | MAÇ SONUCU
    CHP’de şaibe ile gelen koltuk mahkeme ile gidecek korkusu! Özgür Özel dün alternatifsiz dediği Lütfü Savaş’a bugün piyon dedi
    CHP’den yine tavşan aday oyunu! İmamoğlu’nun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti
    Çalışan emekliye üç maaş | Hem SGK’dan hem işverenden aylık alma rehberi
    Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...