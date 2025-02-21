İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte, devler liginde son 16 turuna yükselen takımlar kesinleşti. Büyük çekişmelere sahne olan bu turda PSV, Juventus'u elerken, Real Madrid ve Manchester City arasındaki nefes kesici mücadele de futbolseverleri ekran başına kilitledi. Şimdi, futbol dünyasında gözler, son 16 turunun kura çekimine çevrilmiş durumda. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda izlenebilecek?

(Takvim Foto Arşiv) Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 21 Şubat Cuma günü (bugün) TS 14:00'te başladı. İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak bu önemli çekiliş, futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Kura çekimi, TRT ekranlarından canlı olarak izlenebilir. Rakip belli oluyor