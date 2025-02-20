Alman basınından Bild, Werder Bremen'in hem Köhn'ü hem de Kabore'yi gelecek sezon kadrosunda tutabileceğini öne sürdü. Köhn'ün sözleşmesindeki 5,125 milyon euro'luk satın alma opsiyonu hatırlatılırken, Kabore için de sezon sonunda Manchester City ile görüşme yapılabileceği ifade edildi.
Derrick Köhn (REUTERS)
YÖNETİMDEN AÇIKLAMA
Werder Bremen Yöneticisi Peter Niemeyer, Bild'in "Kim daha önde?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kadromuz hem niteliksel hem de niceliksel olarak çok güçlü. Bu rekabet bize ilham veriyor ve motive ediyor. Teknik direktörümüz, hangi oyuncunun sahada olacağına en iyi şekilde karar verecektir."
Öte yandan, sol bek Felix Agu'nun sakatlıktan döndükten sonra göstereceği performansın, Köhn ve Kabore'nin geleceğini doğrudan etkileyebileceği belirtildi.
Derrick Köhn (REUTERS)
GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR
Bu sezon 22 maçta görev alan Derrick Köhn, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Werder Bremen'in sezon sonunda Galatasaray ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 5,125 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı merakla bekleniyor.