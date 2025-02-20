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Werder Bremen'den Derrick Köhn açıklaması!

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Werder Bremen’e satın alma opsiyonuyla kiralanan Derrick Köhn’ün geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Alman ekibinde ilk 11’de forma şansı bulan Köhn, devre arasında Manchester City’den kiralanan Issa Kabore ile sol kanatta rekabete girdi. Bremen temsilcisinden yıldız futbolcu hakkında açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 19:21 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 19:21
Werder Bremen’den Derrick Köhn açıklaması!

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    Alman basınından Bild, Werder Bremen'in hem Köhn'ü hem de Kabore'yi gelecek sezon kadrosunda tutabileceğini öne sürdü. Köhn'ün sözleşmesindeki 5,125 milyon euro'luk satın alma opsiyonu hatırlatılırken, Kabore için de sezon sonunda Manchester City ile görüşme yapılabileceği ifade edildi.

    Derrick Köhn (REUTERS)Derrick Köhn (REUTERS)

    YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

    Werder Bremen Yöneticisi Peter Niemeyer, Bild'in "Kim daha önde?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kadromuz hem niteliksel hem de niceliksel olarak çok güçlü. Bu rekabet bize ilham veriyor ve motive ediyor. Teknik direktörümüz, hangi oyuncunun sahada olacağına en iyi şekilde karar verecektir."

    Öte yandan, sol bek Felix Agu'nun sakatlıktan döndükten sonra göstereceği performansın, Köhn ve Kabore'nin geleceğini doğrudan etkileyebileceği belirtildi.

    Derrick Köhn (REUTERS)Derrick Köhn (REUTERS)

    GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

    Bu sezon 22 maçta görev alan Derrick Köhn, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Werder Bremen'in sezon sonunda Galatasaray ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 5,125 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı merakla bekleniyor.