Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic oldu! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş...

Operasyonda 26 erkek ve 9 kadın gözaltına alınırken, baskında uyuşturucu ve silah bulunduğu belirtilmişti. Vincic, olayın ardından suçsuz olduğunu ve yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğunu savunmuş, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

SLAVKO VINCIC KİMDİR?

25 Kasım 1979 doğumlu Sloven hakem Slavko Vincic, 2020 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyor. Bu sezon toplam 19 maç yöneten tecrübeli hakem, bu karşılaşmalarda 79 sarı kart ve 3 kırmızı kart gösterdi. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalini yöneten Vincic, bu sezon ise Yunanistan'daki Olympiakos-Panathinaikos derbisi ile Suudi Arabistan'da iki karşılaşmada görev yaptı.