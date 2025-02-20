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Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic oldu! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceğini açıkladı. Slavko Vincic'in geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalini yönetmesi dikkat çekiyor... Ancak Slavko Vincic’in geçmişte uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınmış olması, futbol kamuoyunda tartışma yarattı. Vincic'in derbide göstereceği performans merakla bekleniyor...

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 10:50 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 11:28
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic oldu! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş...

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    Futbolsevelerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu derbisi yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı.

    DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
    Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği duyuruldu.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak (Takviim.com.tr Arşiv)Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak (Takviim.com.tr Arşiv)

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşma için yabancı hakem atanması dikkat çekerken, Vincic'in geçmişi futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

    Slavko VincicSlavko Vincic

    SLAVKO VINCIC UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
    Sloven hakem Vincic'in isminin açıklanmasının ardından geçmişte yaşadığı skandal yeniden gündeme geldi.

    2020 yılında Bosna Hersek'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrinde bir polis baskınında Vincic'in de gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

    Slavko Vincic uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştıSlavko Vincic uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı

    Operasyonda 26 erkek ve 9 kadın gözaltına alınırken, baskında uyuşturucu ve silah bulunduğu belirtilmişti. Vincic, olayın ardından suçsuz olduğunu ve yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğunu savunmuş, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

    SLAVKO VINCIC KİMDİR?
    25 Kasım 1979 doğumlu Sloven hakem Slavko Vincic, 2020 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyor. Bu sezon toplam 19 maç yöneten tecrübeli hakem, bu karşılaşmalarda 79 sarı kart ve 3 kırmızı kart gösterdi. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalini yöneten Vincic, bu sezon ise Yunanistan'daki Olympiakos-Panathinaikos derbisi ile Suudi Arabistan'da iki karşılaşmada görev yaptı.

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tartışmalı kararlar alıp almayacağı şimdiden merak konusu olan Vincic'in performansı, futbol kamuoyunda yakından takip edilecek.

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