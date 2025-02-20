Cengiz Ünder bu poster ile duyuruldu (LAFC X Hesabı)

"BEN BİR PROFESYONELİM"

Cengiz Ünder transferi ile ilgili yaptığı açıklamada; "Los Angeles'ın birçok etnik kökene ev sahipliği yaptığını ve Los Angeles FC'nin birçok Ermeni de dahil olmak üzere çok kültürlü bir taraftar kitlesine sahip olduğunu biliyorum. Futbolu seven ve birleştirici gücüne inanan bir profesyonelim. Sevinçlerimi ve üzüntülerimi birçok farklı etnik kökene sahip takım arkadaşlarım ve taraftarlarla paylaştım, bunu Los Angeles'ta yapmaya devam edeceğim. Taraftarlarımızın sporun birleştirici gücünün farkında olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİ LİGLERİNDE KENDİNİ KANITLADI"

LAFC Eş Başkanı ve Genel Müdürü John Thorrington ise, "Cengiz, uluslararası rekabetin en üst seviyelerinde deneyime sahip, üst düzey kaliteli bir oyuncu. Dünyanın en iyi liglerinde kendini kanıtladı ve hücum yetenekleri 2025'teki başarımıza katkı sağlayacak." diye konuştu.